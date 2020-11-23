Мусаев: «Матч с „Севильей“ будет важным в борьбе за выход из группы ЛЧ»

Главный тренер «Краснодара» заявил, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» будет многое решать для «Краснодара» в борьбе за выход в плей-офф турнира.

Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планов на три матча, идем от игры к игре. Завтра самый важный матч для нас.

Мы понимаем, что нам нужно улучшить, и завтра попытаемся не допустить тех ошибок, которые были в предыдущем матче. Я уверен, что мы отдадим все силы для того, чтобы добиться максимально положительного результата. Мы разобрали ошибки в обороне, надеюсь, что завтра будем действовать более надежно, чем в Испании.