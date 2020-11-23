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Мусаев: «Матч с „Севильей“ будет важным в борьбе за выход из группы ЛЧ»

сегодня, 15:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» будет многое решать для «Краснодара» в борьбе за выход в плей-офф турнира.

Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планов на три матча, идем от игры к игре. Завтра самый важный матч для нас.

Мы понимаем, что нам нужно улучшить, и завтра попытаемся не допустить тех ошибок, которые были в предыдущем матче. Я уверен, что мы отдадим все силы для того, чтобы добиться максимально положительного результата. Мы разобрали ошибки в обороне, надеюсь, что завтра будем действовать более надежно, чем в Испании.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:14
Они ещё на что то расчитывают, тем вызывают улыбку
Faustello
Faustello ответ Pashok00786 (раскрыть)
сегодня в 17:32
29 стал в уши не хуже плешивого Шалимова.
Faustello
Faustello ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 17:32
Но не смотря на это, мы играли в свою игру...
Все в футбол играют, а Краснодар при Мусаеве в свою игру...
Палыч82
Палыч82
сегодня в 16:20
Европейские чемпионаты уже прошли начальную стадию, команды/игроки подходят к пику функциональной готовности, очков в еврокубках нам теперь вряд ли заработать
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:20
У Мусаева удобно то, что послематчевый комментарий можно не читать, заранее известен. "У нас выбыло слишком много важных игроков, что мы могли поделать?"
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 16:18
Не понимаю о каких он перспективах ЛЧ говорит типа выиграем три матча...а Севилья все просрет)))...влажные мечты Мусаевки)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:14
"Мы должны выйти на поле и играть против них. Забивать голы прямо в ворота!"
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 16:12
Почему может?
makkie
makkie
сегодня в 15:53
Любопытно, как Краснодар из самой играющей и самобытной команды превратился в жалкий объект насмешек.
А Мусаев из чуда-тренера в физрука средней школы.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:52
В политруки надо было)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:33
хорошо что ты всё понимаешь но откровенно говоря шансов у вас нет. играйте и покажите достойный футбол!
particular
particular
сегодня в 15:31
Присвоение каждому матчу статуса важного, не даёт побед и очков, а приносит только расстройство от результатов и непонимание роли тренера...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:27
Вы Тамбов еле обыграли а как собираетесь играть с Севильей можно только гадать.
Mekail
Mekail
сегодня в 15:24
Последний матч показал проблемы, которые можно не успеть решить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:23
Неужели надеется победить?
Legend 6
Legend 6 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 15:20
Севилья традиционно плохо начинает матчи, в первой половине встречи часто пропускают.
Но ближе к концу матча, они сильно прибавляют.
Все будет зависеть от реализации Краснодара и их физической формы. Все таки месяц назад пригласили крутого тренера по физухе, должны уже появиться результаты.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:20
Набор популистских лозунгов, напоминающих выступления передовиков производства после невыполнения пятилетнего плана в СССР. Может Мусаев не ту профессию выбрал?
marut
marut
сегодня в 15:19
Доказывайте на поле эту важность
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 15:17
Это было жалкое зрелище конечно в первом матче. Забили два гола, разгневали Севилью и получили по самые...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:13
Не надо питать иллюзий. Команды разного класса, как и все наши по сравнению с Европой, всё очень печально. Краснодар не выиграет.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:08
У быков сейчас все не очень хорошо....но может соберутся на один матч...Удачи!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:06
Далеко вам до Севильи.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:05
Надеемся обыграете Севилью
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