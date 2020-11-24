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«Манчестер Сити» разработал целый план по привлечению Месси в клуб

сегодня, 12:28

Источник со ссылкой на The Times сообщает, что «Манчестер Сити» разработал целый план по привлечению нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свои ряды.

Англичане придумали финансовую стратегию на много лет вперед, чтобы максимизировать потенциальные выгоды от привлечения аргентинского футболиста в МС.

Ранее сообщалось, что Месси в настоящее время недоволен своим положением в «Барселоне».

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 14:01, ред.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:18
    План может и провалиться.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:40
    Кинули много денег - он и согласится. Вот и весь план.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:31
    Не поможет вам план!
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