«Манчестер Сити» разработал целый план по привлечению Месси в клуб

Источник со ссылкой на The Times сообщает, что «Манчестер Сити» разработал целый план по привлечению нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свои ряды.
Англичане придумали финансовую стратегию на много лет вперед, чтобы максимизировать потенциальные выгоды от привлечения аргентинского футболиста в МС.
Ранее сообщалось, что Месси в настоящее время недоволен своим положением в «Барселоне».
Шаг первый: Лажать в АПЛ, чтобы Месси показалось, что МанСити - неперспективный проект
Шаг второй: Снова зафейлиться в Лиге Чемпионов, доказав то, что показалось
А вообще, очень бы хотелось его перехода. Интересно посмотреть, но почти мечта - это игра Роналду и Месси в одной команде - бомбически интересно на это поглядеть. Всё таки пора забыть уже об этой их конкуренции, карьеры их идут к закату, а посмотреть на их совместное шоу было бы оочень круто
Шаг первый: Лажать в АПЛ, чтобы Месси показалось, что МанСити - неперспективный проект
Шаг второй: Снова зафейлиться в Лиге Чемпионов, доказав то, что показалось
А вообще, очень бы хотелось его перехода. Интересно посмотреть, но почти мечта - это игра Роналду и Месси в одной команде - бомбически интересно на это поглядеть. Всё таки пора забыть уже об этой их конкуренции, карьеры их идут к закату, а посмотреть на их совместное шоу было бы оочень круто