«Манчестер Сити» разработал целый план по привлечению Месси в клуб

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сегодня, 12:28

Источник со ссылкой на The Times сообщает, что «Манчестер Сити» разработал целый план по привлечению нападающего «Барселоны» в свои ряды.

Англичане придумали финансовую стратегию на много лет вперед, чтобы максимизировать потенциальные выгоды от привлечения аргентинского футболиста в МС .

Ранее сообщалось, что Месси в настоящее время недоволен своим положением в «Барселоне».