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Стерлинг подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

сегодня, 15:12

Полузащитник Рахим Стерлинг в скором времени подпишет новый контракт с «Манчестер Сити».

Как сообщается, до января стороны должны уладить все детали сделки и объявить о подписании соглашения. По новому контракту вингер станет самым высокооплачиваемым футболистом команды вместе с Кевином Де Брюйне. Соглашение будет подписано до 2025 или 2026 года.

Таким образом, «Манчестер Сити» собирается удержать Стерлинга, интерес к которому проявляет «Реал».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 18:17
Честно говоря Де Брюйне и Стерлинг всё таки разного масштаба футболисты. Бельгиец обладает и игровым интеллектом, и характером, и техникой, и работоспособностью, и навыками плэймэйкера и стандартами... У Стерлинга же есть только скорость, и иногда - дриблинг. С реализацией у Рахима пипец, с работой в обороне или "характером победителя" - беда. Поэтому уравнивание зарплат его и Кевина для меня не понятно... Хотя конечно Рахим "Фунт" Стерлинг и в Ливерпуле пробовал всем "руки выкручивать" на почве повышения зарплаты...
Если честно, у меня странное ощущение, что Стерлинг уже не сможет прогрессировать дальше и в лучшем случае - будет показывать тот же футбол что и сейчас... Но теперь уже за намного большие деньги =)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:29
Если денег дохера,удержишь любого!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:20
Повезло Ман Сити
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:19
Хорошо. Успеха в дальнейшем.
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