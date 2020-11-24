Стерлинг подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

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сегодня, 15:12

Полузащитник в скором времени подпишет новый контракт с «Манчестер Сити».

Как сообщается, до января стороны должны уладить все детали сделки и объявить о подписании соглашения. По новому контракту вингер станет самым высокооплачиваемым футболистом команды вместе с . Соглашение будет подписано до 2025 или 2026 года.

Таким образом, «Манчестер Сити» собирается удержать Стерлинга, интерес к которому проявляет «Реал».