Стерлинг подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник Рахим Стерлинг в скором времени подпишет новый контракт с «Манчестер Сити».
Как сообщается, до января стороны должны уладить все детали сделки и объявить о подписании соглашения. По новому контракту вингер станет самым высокооплачиваемым футболистом команды вместе с Кевином Де Брюйне. Соглашение будет подписано до 2025 или 2026 года.
Таким образом, «Манчестер Сити» собирается удержать Стерлинга, интерес к которому проявляет «Реал».
Если честно, у меня странное ощущение, что Стерлинг уже не сможет прогрессировать дальше и в лучшем случае - будет показывать тот же футбол что и сейчас... Но теперь уже за намного большие деньги =)))
Если честно, у меня странное ощущение, что Стерлинг уже не сможет прогрессировать дальше и в лучшем случае - будет показывать тот же футбол что и сейчас... Но теперь уже за намного большие деньги =)))