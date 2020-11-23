Президент «Аталанты»: «Мы продлили контракт с Гасперини в прошлом сезоне»

1606163094

вчера, 23:24

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что главный тренер команды продлил контракт с клубом на один год. Таким образом, новое соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до лета 2023 года.

Мы уже продлили контракт. Гасперини подписал соглашение до 2023 года. Это произошло еще в конце прошлого сезона. Связь между тренером и клубом становится еще крепче.

В минувшем туре Серии А «Аталанта» потеряла очки в матче со «Специей». В турнирной таблице первенства бергамаски идут на 7-м месте.