Калиниченко: «У „Динамо“ есть реальный шанс обыграть „Барсу“ без Месси»

Бывший футболист сборной Украины прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона».

Тут фаворит заранее ясен. По всем статьям «Барселона» должна побеждать в этом матче. Куман будет играть почти вторым составом с «Динамо». И даже если бы у киевлян вся основа была в строю, фаворитами бы все равно оставались каталонцы. Но сейчас у «Динамо» много потерь. Много игроков под вопросом. Зато и «Барселона» сыграет без Месси. Ему дали отдых. Уже некоторый страх и психологический барьер украинцам в связи с этим не нужно будет преодолевать. Соперник играет без своего лидера и одного из лучших игроков мира на данный момент.

Однако не все так радужно у «сине-гранатовых». В ЛЧ у них получилось добиться трех побед, не самых легких причем. Зато вот в домашнем чемпионате у команды Кумана большие проблемы. Застряли они там в середине таблицы и давно не могут подняться и попасть хотя бы в пятерку Ла Лиги. В связи с этим возникает вопрос, насколько сильно будет мотивирована «Барселона» в этой игре? Вероятно, биться до последнего она не станет. Куман, думаю, очень боится потерять еще хоть кого-нибудь.

«Барселона» в этой игре будет без Месси, без мотивации и с длинным списком травмированных. Это говорит о том, что у «Динамо» есть реальный шанс. Думаю, команда Луческу не упустит возможность заполучить три очка в такой важной игре.