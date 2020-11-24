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Калиниченко: «У „Динамо“ есть реальный шанс обыграть „Барсу“ без Месси»

сегодня, 16:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона».

Тут фаворит заранее ясен. По всем статьям «Барселона» должна побеждать в этом матче. Куман будет играть почти вторым составом с «Динамо». И даже если бы у киевлян вся основа была в строю, фаворитами бы все равно оставались каталонцы. Но сейчас у «Динамо» много потерь. Много игроков под вопросом. Зато и «Барселона» сыграет без Месси. Ему дали отдых. Уже некоторый страх и психологический барьер украинцам в связи с этим не нужно будет преодолевать. Соперник играет без своего лидера и одного из лучших игроков мира на данный момент.

Однако не все так радужно у «сине-гранатовых». В ЛЧ у них получилось добиться трех побед, не самых легких причем. Зато вот в домашнем чемпионате у команды Кумана большие проблемы. Застряли они там в середине таблицы и давно не могут подняться и попасть хотя бы в пятерку Ла Лиги. В связи с этим возникает вопрос, насколько сильно будет мотивирована «Барселона» в этой игре? Вероятно, биться до последнего она не станет. Куман, думаю, очень боится потерять еще хоть кого-нибудь.

«Барселона» в этой игре будет без Месси, без мотивации и с длинным списком травмированных. Это говорит о том, что у «Динамо» есть реальный шанс. Думаю, команда Луческу не упустит возможность заполучить три очка в такой важной игре.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:54
Без Месси Барселона ещё лучше сыграет.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:06
Вполне возможно, без Месси они середняки.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:01
Барсу без Барсы еще проще обыграть...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:46
И с Месси можно обыграть!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:33
Шансы были бы и если бы Месси играл. Он сейчас не в лучшей форме - определенно.
Посмотрим как Барса без него сыграет.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:32
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 16:29
    Шансы есть но слишком малы
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 16:22
    Все по делу сказал. Посмотрим как сыграют.
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    сегодня в 16:20
    Я даже посмотрю матч! Наконец то без легенды поиграют, а то уже честно говоря хочется увидеть его в футболке другой команды и омолодить состав начиная с защиты :)
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 16:20
    Этот тип своим гавканьем уже реально запарил. Знаток великий....
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 16:15
    Не Месси единым жива Барселона
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