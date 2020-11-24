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Монреаль: «Я бы с удовольствием играл под руководством Артеты»

сегодня, 13:53

Защитник «Реала Сосьедад» Начо Монреаль заявил, что ему нравится работа, которую проделывает Микель Артета в «Арсенале».

Я бы с удовольствием играл под руководством Артеты. Я говорил об этом с Бельерином. Я играл вместе с Артетой, но уже тогда я хотел бы видеть его тренером.

Но я выбрал другой путь. Я перешёл в «Реал Сосьедад» и счастлив за себя. Но также я счастлив и за Артету, потому что его дела идут хорошо.

Напомним, что Монреаль выступал за «Арсенал» с 2013 по 2019 год. Вместе с Артетой Начо провёл 3 сезона в лондонском клубе (2013-2016).

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:42
Прошло его время
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:02
Ушел из "Арсенала" за трофеями и хорошей атмосферой в команде, правильное решение.

"Реал Сосьедад" идет на первом месте и демонстрирует прекрасную игру.

Хорошо, что и Артету добрыми словами вспомнил. О мертвой команде с мертвым тренером либо хорошо, либо никак, есть поговорка.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:54
Может когда тренер и припомнит эту похвалу.
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