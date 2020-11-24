Монреаль: «Я бы с удовольствием играл под руководством Артеты»

Защитник «Реала Сосьедад» заявил, что ему нравится работа, которую проделывает в «Арсенале».

Я бы с удовольствием играл под руководством Артеты. Я говорил об этом с Бельерином. Я играл вместе с Артетой, но уже тогда я хотел бы видеть его тренером.

Но я выбрал другой путь. Я перешёл в «Реал Сосьедад» и счастлив за себя. Но также я счастлив и за Артету, потому что его дела идут хорошо.