Монреаль: «Я бы с удовольствием играл под руководством Артеты»

Защитник «Реала Сосьедад» Начо Монреаль заявил, что ему нравится работа, которую проделывает Микель Артета в «Арсенале».
Я бы с удовольствием играл под руководством Артеты. Я говорил об этом с Бельерином. Я играл вместе с Артетой, но уже тогда я хотел бы видеть его тренером.
Но я выбрал другой путь. Я перешёл в «Реал Сосьедад» и счастлив за себя. Но также я счастлив и за Артету, потому что его дела идут хорошо.
Напомним, что Монреаль выступал за «Арсенал» с 2013 по 2019 год. Вместе с Артетой Начо провёл 3 сезона в лондонском клубе (2013-2016).
"Реал Сосьедад" идет на первом месте и демонстрирует прекрасную игру.
Хорошо, что и Артету добрыми словами вспомнил. О мертвой команде с мертвым тренером либо хорошо, либо никак, есть поговорка.
"Реал Сосьедад" идет на первом месте и демонстрирует прекрасную игру.
Хорошо, что и Артету добрыми словами вспомнил. О мертвой команде с мертвым тренером либо хорошо, либо никак, есть поговорка.