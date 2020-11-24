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Петржела — о «Зените» в ЛЧ: «Они из группы и в Лигу Европы не выйдут»

сегодня, 16:13
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Как болельщик, я бы хотел, чтобы победил «Зенит». Но, к сожалению, уверен, что этого не случится. Ничья — это максимум. Шансов на победу нет совсем. Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В сегодняшней игре да ещё и у себя дома «орлы» не должны испытать проблем с российской командой.

Что касается Дзюбы, Семак правильно сделал, что оставил Артёма без капитанской повязки в последнем матче чемпионата. Повторюсь, мы не говорим о пожизненном лишении. Сейчас Дзюбе не нужно думать о капитанстве, пусть думает над своим поведением.

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Все комментарии
VV V
VV V
сегодня в 18:36
Артёму нечего переживать, он теперь может полностью уйти в порноиндустрию, тем более главный порно-режиссер его уже ждёт.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 18:32, ред.
А, что Дзюбе думать над поведением??? Он что? Человека убил? Или предал кого? А то, о чём тылдычут, делают многие, да и ты Властимил, небось в юности то баловался??? 😊. А...??? Было дело???
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 18:31
Всё с бомжами ясно.
Семак и Дзюба на выход - до Нового года !
drug01
drug01
сегодня в 18:29
Вот так прогноз!!!
112910415
112910415
сегодня в 18:19
не очень добр, однако
Faustello
Faustello
сегодня в 18:16
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:11
Ха!!! Пэтра анжела красава!!!вот это лупанул правду!!! Что верно ,то верно, зенит никакой!!!
kts
kts
сегодня в 17:57
ТОЛЬКО ЕСЛИ С ЕСЬКОВЫМ
kts
kts
сегодня в 17:53
ВЕСТИМО!!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:42
А мы ждем , ждем большого чуда. А Вдруг оно произойдет? Его нашарит дядя Дзюба, метнет копье и гол войдет.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:37
ни когда такого не было и вот опять
Мяучелo
Мяучелo ответ ТТ (раскрыть)
сегодня в 17:35
рисковый ты парень,очень очень рисковый!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:32
А не пошёл бы ты Пэтрожэла куда подальше!?
ТТ
ТТ
сегодня в 17:28
Поставил на Зенит...но с у ка если проиграют, то все, больше не буду верить в чудеса !))
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 17:20
А почему аватар Боярского убрали?
edubokom
edubokom
сегодня в 17:19
Результат может быть любым. Всё зависит от настроя Лацио
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:55
Даже бывший тренер не верит в Зенит.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 16:50
Одно очко в трёх матчах и последнее в группе место, это происки Москвы. Ахаха
nubom
nubom
сегодня в 16:48
proezd2
proezd2
сегодня в 16:43
кито такие !?
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 16:41
Сейчас Дзюбе не нужно думать о капитанстве, пусть думает над своим поведением.

Да он думал когда там быстрее Азмун вернется!
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 16:36
Орлов опять на две недели пропадет,потом отойдет и опять скажет,что зенит сила мирового футбола!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Шо Опять Последние (раскрыть)
сегодня в 16:36
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 16:34
    Сегодня снова вся страна будет ликовать и радоваться победой Лацио!
    А Сережа завтра скажет утром,да вот,да мы,посмеется с дзюбой и назад до дому))))
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 16:30
    Хватит уже одно и тоже))
    Это было ясно еще даже до жеребьевки!
    Вся Россия знает,что они без Своего Дюкова и ВАРА не чего не могут.
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 16:29
    Все по делу говорит
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 16:29
    Спасибо кэп
    Насмешник
    Насмешник
    сегодня в 16:28
    Так это сразу было понятно.
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    сегодня в 16:25
    Они не слышат тебя, но из группы не то что не выйдут, а просто получат пару лямов и забудут что это было
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 16:25
    Ну хоть кто-то реальную картину сказал, а то задрали всякие эксперты, ищущие положительные моменты в игре Зенита в ЛЧ и питающие ещё какие-то наивные иллюзии. И тренер-манекен, мямлящий вечно какую-то чепуху и всегда ни о чём.
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