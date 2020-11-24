«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть спорные эпизоды в матче с «Ахматом»

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).
Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 53-й минуте встречи и неназначенным 11-метровым ударом в ворота «Ахмата» на 74-й минуте.
Также в ЭСК по итогам матчей 15-го тура РПЛ поступили обращения от «Краснодара», тульского «Арсенала» и «Тамбова».
Зенит правильно сделал. Ещё бы на полиграф его сводить...
Зенит правильно сделал. Ещё бы на полиграф его сводить...