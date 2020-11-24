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«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть спорные эпизоды в матче с «Ахматом»

сегодня, 21:13
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).

Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 53-й минуте встречи и неназначенным 11-метровым ударом в ворота «Ахмата» на 74-й минуте.

Также в ЭСК по итогам матчей 15-го тура РПЛ поступили обращения от «Краснодара», тульского «Арсенала» и «Тамбова».

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Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 23:09, ред.
СНИМАЮ ШЛЯПУ ПЕРЕД ЗЕНИТОМ ЦЕЛЫХ ТРИ МИНУТЫ ВЫДЕРЖАЛИ С ЛАЦИО, НАВЕРНО КАПИТАН ПОМОГ, АРТЕМ-ШАТУНПАЛЕЦ.
pomor45
pomor45
сегодня в 22:52
Правильное обращение. Эпизод с пенальти должен быть разобран детально и объективно, т.к. такие приёмчики превратятся в излюбленные способы зарабатывания пенальти: надо просто прыгнуть на нападающего сзади и попасть в его локоть, лучше всего мордой, затем грохнуться на поле, изображая танталовы муки и при желании судейка всегда может использовать момент на своё усмотрение, очень часто выглядящее не весьма объективным. Подумайте сами, если судьи заряжены кем-то, или играют на тотализаторе, то каким ценным подспорьем им явятся такие эпизоды. Вот Талалаев: он же не отрицает абсурдность такого пенальти, но оправдывает его тем, что такие были у ЦСКА и Ростова. "Чем же Ахмат хуже", - заявляет он. Нет сомнения, что окажись ситуация обратной, он пел бы песню наоборот. Вот и надо разобраться с этим эпизодом, как следует, чтобы расставить все точки над "И". Это надо всем на будущее. Все сомнения надо решать в комиссии. Это не нытьё, а действие в правовом поле. Только таким путём можно прийти к единому трактованию правил и судьями, и тренерами, и игроками. Сейчас же в оценке этого эпизода специалистами полный разброд.
Свиновод
Свиновод
сегодня в 22:31
Карасев оказался таким же продажным, как Москалев и Безбородов.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:26
Пенальти законный.Нечего размахивать граблями.Попал по лицу,попал,это игровой эпизод.Что защитнику свободно давать пробивать?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:25
Играить надо и забивать больше - тогда все споры просто отпадут ..
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 22:12
После Лацио писать будете?)))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 22:11
Зенит левые пенки не забивал,да? Ну давайте пишити хоть куда угодно,счет на табло,жалко,что не удалили Ракицкого на 75 минуте,додавили бы вас.
viv
viv
сегодня в 21:57
Началось нытье в Зените. Самим надо побеждать, а не ждать подачек от судей.
112910415
112910415
сегодня в 21:57
... и в качестве компенсации назначить пару пенальти в ворота Лацио !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 21:51
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 21:47
    почему сразу ИМ? Это всем нам даст не укатать судейство ниже дна. Я просто не понимаю, как выразить словами то дно, на котором находится судейство в РПЛ. И что более странно, уровень падает. Казалось бы, как можно упасть ниже дна, но, оказывается можно. Тут не имеет значения кто за что болеет. Это общая беда. Если молчать про всё это, то 100% будет только хуже в будущем
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 21:37
    Нужно было свои забивать...хрен ли теперь плакаться....
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 21:25
    Когда же вы отстанете от арбитров; как вы все надоели...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 21:23
    А уберут Карася как Вилкова с Безбородовым. Не всё Москве в рот заглядывать.
    Зенит правильно сделал. Ещё бы на полиграф его сводить...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 21:20
    Вранье,Зенит никогда не ноет по поводу судейства...)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:15
    И что это им даст?
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