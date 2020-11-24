«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть спорные эпизоды в матче с «Ахматом»

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сегодня, 21:13

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).

Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 53-й минуте встречи и неназначенным 11-метровым ударом в ворота «Ахмата» на 74-й минуте.