Арбитр Федотов — об удалении Чорлуки: «Судья ему откровенно помог»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» (1:0). Встречу обслуживал рефери Алексей Сухой.
Гол Зе Луиша на 63-й минуте отменён верно – молодцы, отмотали назад, увидели нарушение. Но почему тогда так не сделали в Екатеринбурге, когда «Урал» забивал с нарушением правил «Спартаку»?
Но большего внимания заслуживает удаление Чорлуки. Перед матчем у него были две жёлтые, на 21-й минуте он получает первую в этой игре, а на 45+2 минуте Чорлука фолил на красную, но получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Разница проста – если бы Сухой показал прямую красную, то Чорлука бы пропустил следующий матч, но карточки у него не сгорели. А так Сухой ему откровенно помог. Сухой, Сухина… Может, тут гораздо больше общего, чем три буквы в фамилии?
Что касается момента на 59-й с Ломовицким, то там был нормальный контакт, это не 11-метровый удар. На 70-й минуте только на повторе мы можем увидеть, что 11-метровый в ворота «Арсенала» назначен верно – это видео-одиннадцатиметровый удар. Его сложно увидеть судье на поле, понять, но VAR вмешался, увидели, что ногу игроку «Локо» подбивали.
В случае с удалением Чорлуки были ещё два защитника на подстраховке наверное Сухой и дал ЖК, тем более знал, что это будет КК. Мог ли дать сразу КК? Не знаю, но скандал возможно был бы, опять же прямая КК породила бы много споров и возможно жалоб. Возможно Сухой просто не стал накалять нерв игры. Удаление же было не оспоримо и никто не спорил с этим.
Не думаю, что Сухой в этот момент думал о ранее полученных карточках Чарли. Ну, а экс арбитру Федотову нужны какие то там домыслы, а иначе он никому не интересен, у него хайп на этом строится.
В случае с удалением Чорлуки были ещё два защитника на подстраховке наверное Сухой и дал ЖК, тем более знал, что это будет КК. Мог ли дать сразу КК? Не знаю, но скандал возможно был бы, опять же прямая КК породила бы много споров и возможно жалоб. Возможно Сухой просто не стал накалять нерв игры. Удаление же было не оспоримо и никто не спорил с этим.
Не думаю, что Сухой в этот момент думал о ранее полученных карточках Чарли. Ну, а экс арбитру Федотову нужны какие то там домыслы, а иначе он никому не интересен, у него хайп на этом строится.