Арбитр Федотов — об удалении Чорлуки: «Судья ему откровенно помог»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» (1:0). Встречу обслуживал рефери Алексей Сухой.

Гол Зе Луиша на 63-й минуте отменён верно – молодцы, отмотали назад, увидели нарушение. Но почему тогда так не сделали в Екатеринбурге, когда «Урал» забивал с нарушением правил «Спартаку»?

Но большего внимания заслуживает удаление Чорлуки. Перед матчем у него были две жёлтые, на 21-й минуте он получает первую в этой игре, а на 45+2 минуте Чорлука фолил на красную, но получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Разница проста – если бы Сухой показал прямую красную, то Чорлука бы пропустил следующий матч, но карточки у него не сгорели. А так Сухой ему откровенно помог. Сухой, Сухина… Может, тут гораздо больше общего, чем три буквы в фамилии?