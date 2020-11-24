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Федотов: «В матче с „Зенитом“ Карасев просто творил дичь»

сегодня, 09:51
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасева на матче 15-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (2:2).

Самый резонансный матч тура, работал в Грозном Карасев, а на VAR был Васильев. Первый тайм Карасев провел идеально, а вот по второму у меня очень много вопросов. Давайте начнем с 11-метрового: 49-я минута — игрок «Зенита» выпрыгивает вверх, а футболист «Ахмата» просто идет в него. Прошло минуты четыре, и тут 11-метровый. Что он там нашел?

А дальше вообще происходят непонятные вещи: неудаление Ракицкого на 77-й минуте с показом второй. Если это фол, то должна быть вторая желтая. На 80-й и 87-й тоже непонятные моменты с 99-м номером хозяев — Садулаевым. На 80-й он сыграл грубо, что помощник Карасева Гаврилин и пытался объяснить Сергею. Это должна была быть желтая карточка. На 87-й Садулаев прыгал в игрока «Зенита» — это точно желтая, но Карасев, находясь в двух метрах, ничего не показал. На 90+2 минуте он все-таки показал Ракицкому красную. Видимо, на 92-й удалять игрока «Зенита» можно, а на 77-й — нет.

К Карасеву по этой игре большие вопросы, тут и полиграфа никакого не надо. Эту игру сделал он, и нам пора перестать говорить, что это наш топ-арбитр. В матче с «Зенитом» он просто творил дичь. Почему игроки «Ахмата» не получили ни одной желтой, хотя должны были, а у игроков «Зенита» их целых три? Может, Карасев тоже на ставках играет?

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:09
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ valeron4321 (раскрыть)
    сегодня в 12:06
      Сп62
      Сп62
      сегодня в 12:03
      Во всех комментариях одно и то же. Не важна честь мундира, важна своя рубаха. Зачем , если судья ошибся в определении пенальти, необходимо, чтобы и в другом матче он (или другой) допускал такую же ошибку. К чему эти призывы? Ошибся, зафиксировали -получи. И так в каждом отдельном матче.
      cska1948
      cska1948 ответ Petergoff (раскрыть)
      сегодня в 11:26
      Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов
      Вчера, 12:36
      ---------------------
      В УЕФА тоже сделали вывод "относительно компетенции данного судьи"! Видимо в УЕФА нет, таких как ты, почитателей Зенита.
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 11:16
      фамилия судьи сама за себя говорит...
      Petergoff
      Petergoff
      сегодня в 11:04
      Ну, высосали пенальти из пальца, что же теперь поделаешь. Идём дальше, сделав выводы относительно компетенции данного судьи.
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 10:48
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 10:42
      cska1948
      cska1948 ответ stasil (раскрыть)
      сегодня в 10:39
      Эти два эпизода объединяет одно - опасная игра локтем, с чем сейчас ФИФА ведёт жёсткую борьбу. И не важно, умышленная это игра локтем или нет, за это следует наказание. Вы наверняка смотрите игры европейских чемпионатов и не могли не заметить, что и там также наказывают за подобные деяния. А Федотов знает, от кого зависит его возвращение в игру, вот он и подмазывает Зениту. Ведь он ни словом не обмолвился о том, что в ворота ЦСКА, в матче с Ростовом поставили несправедливый пенальти, а тут он "прозрел".
      порт
      порт ответ Mangur (раскрыть)
      сегодня в 10:37
      Мариночка, а где это "Зенит" голосил?
      kolpankolpan
      kolpankolpan ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 10:31
      Вилков....Нашел кого вспомнить. Из нынешних самый самый одиозный. Игра ЦСКА-ЗЕНИТ--"Мне ничего не будет" поставила в ряд негодяев бесповоротно и навсегда рядом с Гвардисом.
      viv
      viv
      сегодня в 10:30
      Больше всех судей творил дичь Вилков в пользу Зенита.
      oFANATo
      oFANATo ответ stasil (раскрыть)
      сегодня в 10:27, ред.
      Вот, вот и для тебя пенальти в ворота ЦСКА не было, но его поставили, поэтому такие же пенальти последовательно должны теперь ставить всем. А не выбирать.ЦСКА поставим, зениту не поставим.
      stasil
      stasil ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 10:23
      После комментария тренера ахмата, я даже специально пересмотрел эти два эпизода. Разница существенная. цска идёт подача в штрафную, выпрыгивают игроки ростова и цска, а игрок цска в движении перепрыгнуть соперника (машет рукой и попадает в грудь "ростовчанину") заметьте не специально. Для меня это не пенальти, но судья ставит на точку.
      В Грозном игрок ахмата прыгает на игрока зенита. Если Вы не видите разницы, то не играли в футбол даже во дворе. увы!!!
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 10:20
      Ладно вам. В прошлом сезоне плакал Федун. Тут заголосил Зенит. Дурной пример заразителен. Ахмат играл лучше.
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 10:17
      И этот арбитр не идеален.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:16
      УЕФе давно пора дать четкие понятия, когда ставится пенальти, а когда не ставится. Тоже самое с красной карточкой. Такие проблемы не только же в нашем чемпионате бывают.
      valeron4321
      valeron4321
      сегодня в 10:13
      С логикой у Федотова не все в порядке. Сожаление по поводу не удаления игрока Зенита на 77-й минуте у него заговор против Зенита.
      А так по факту мы увидели матч, в котором не все спорные эпизоды в пользу Зенита. Мои соболезнования болельщикам этого клуба.
      stasil
      stasil
      сегодня в 10:10
      Возмущены, все вокруг, а Зенит как Нева движется преспокойно дальше. Всё уже заиграно, нам нужна победа в Риме. Истерия, только у болельщиков ЦСКА и Спартака.
      Для Зенита потеря Караваева страшнее липового пенальти
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 10:08
      На полиграф, а потом на исправление в ФНЛ. А ещё лучше втордив судить.
      Этот человек представляет Россию на международном уровне, и отправлять таких неучей в Европу - просто позорить страну...
      oFANATo
      oFANATo ответ d_fincher (раскрыть)
      сегодня в 10:06
      Да что там Ракицкий, Вилков и Азмуна не удалял за грубейший фол на Облякове.
      Помнится этот Игорь Федотов и пострадал от зенитовского админресурса, когда высказался в перерыве матча ЦСКА - зенит, что Азмун должен был получить красную карточку.
      BDA81
      BDA81
      сегодня в 10:05
      .....что вы так удивляетесь))За что боролись,на то и напоролись)))Любуйтесь дальше за нашим чудом чемпионатам)))Были бы нормальные судьи,то я думаю Москва и Питер лет по десять не видели бы чемпионств))) Тоже мне аналитики футбола))
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 10:02, ред.
      Вы себе не представляете, какие вещи творит Ракицкий. Если внимательнее изучить его фолы и их частоту - можно в осадок выпасть. Просто найдите момент с Ракицким в финале Кубка России с Химками. Он со спины на скорости врезался в игрока Химок. В ситуации, когда мяча у того уже не было. Это не просто красная - это дисква на три игры. Но Ракицкому дали желтую. Посмотрите этот момент.

      У Зенита половина побед - за счет судей и ВАР. Потом он едет в Европу, под оглушающую поддержку МАТЧ ТВ, и с треском проваливается.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 09:59, ред.
      Карасев все правильно сделал, поступил последовательно, как и должно быть.
      Тренер Ахмата Талалаев: "Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?"

      Вот, вот, значит в ворота ЦСКА за точно такой же момент ставят пенальти и все молчат, а в ворота зенита такой же пенальти ставить нельзя?
      viv
      viv
      сегодня в 09:56
      Пенальти был 100%
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 09:52
      это и есть ваш стиль работы))))))
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