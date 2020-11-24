Федотов: «В матче с „Зенитом“ Карасев просто творил дичь»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасева на матче 15-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (2:2).
Самый резонансный матч тура, работал в Грозном Карасев, а на VAR был Васильев. Первый тайм Карасев провел идеально, а вот по второму у меня очень много вопросов. Давайте начнем с 11-метрового: 49-я минута — игрок «Зенита» выпрыгивает вверх, а футболист «Ахмата» просто идет в него. Прошло минуты четыре, и тут 11-метровый. Что он там нашел?
А дальше вообще происходят непонятные вещи: неудаление Ракицкого на 77-й минуте с показом второй. Если это фол, то должна быть вторая желтая. На 80-й и 87-й тоже непонятные моменты с 99-м номером хозяев — Садулаевым. На 80-й он сыграл грубо, что помощник Карасева Гаврилин и пытался объяснить Сергею. Это должна была быть желтая карточка. На 87-й Садулаев прыгал в игрока «Зенита» — это точно желтая, но Карасев, находясь в двух метрах, ничего не показал. На 90+2 минуте он все-таки показал Ракицкому красную. Видимо, на 92-й удалять игрока «Зенита» можно, а на 77-й — нет.
К Карасеву по этой игре большие вопросы, тут и полиграфа никакого не надо. Эту игру сделал он, и нам пора перестать говорить, что это наш топ-арбитр. В матче с «Зенитом» он просто творил дичь. Почему игроки «Ахмата» не получили ни одной желтой, хотя должны были, а у игроков «Зенита» их целых три? Может, Карасев тоже на ставках играет?
Вчера, 12:36
---------------------
В УЕФА тоже сделали вывод "относительно компетенции данного судьи"! Видимо в УЕФА нет, таких как ты, почитателей Зенита.
Вчера, 12:36
---------------------
В УЕФА тоже сделали вывод "относительно компетенции данного судьи"! Видимо в УЕФА нет, таких как ты, почитателей Зенита.
В Грозном игрок ахмата прыгает на игрока зенита. Если Вы не видите разницы, то не играли в футбол даже во дворе. увы!!!
В Грозном игрок ахмата прыгает на игрока зенита. Если Вы не видите разницы, то не играли в футбол даже во дворе. увы!!!
А так по факту мы увидели матч, в котором не все спорные эпизоды в пользу Зенита. Мои соболезнования болельщикам этого клуба.
А так по факту мы увидели матч, в котором не все спорные эпизоды в пользу Зенита. Мои соболезнования болельщикам этого клуба.
Для Зенита потеря Караваева страшнее липового пенальти
Для Зенита потеря Караваева страшнее липового пенальти
Этот человек представляет Россию на международном уровне, и отправлять таких неучей в Европу - просто позорить страну...
Этот человек представляет Россию на международном уровне, и отправлять таких неучей в Европу - просто позорить страну...
Помнится этот Игорь Федотов и пострадал от зенитовского админресурса, когда высказался в перерыве матча ЦСКА - зенит, что Азмун должен был получить красную карточку.
Помнится этот Игорь Федотов и пострадал от зенитовского админресурса, когда высказался в перерыве матча ЦСКА - зенит, что Азмун должен был получить красную карточку.
У Зенита половина побед - за счет судей и ВАР. Потом он едет в Европу, под оглушающую поддержку МАТЧ ТВ, и с треском проваливается.
У Зенита половина побед - за счет судей и ВАР. Потом он едет в Европу, под оглушающую поддержку МАТЧ ТВ, и с треском проваливается.
Тренер Ахмата Талалаев: "Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?"
Вот, вот, значит в ворота ЦСКА за точно такой же момент ставят пенальти и все молчат, а в ворота зенита такой же пенальти ставить нельзя?
Тренер Ахмата Талалаев: "Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?"
Вот, вот, значит в ворота ЦСКА за точно такой же момент ставят пенальти и все молчат, а в ворота зенита такой же пенальти ставить нельзя?