Эстонские арбитры рассудят ЦСКА и «Фейеноорд»

Черчесов наиграл на отставку. Но РФС оставит тренера после 6 матчей без побед «Соккер.ру» объясняет, почему футболисты и Дюков заступятся за наставника.

Худшая игра сборной со времен 7:1 в Португалии. Сербы забили пять, Россия – ни разу «Соккер.ру» огорчен, подобных разгромов не было шестнадцать лет.

Отвергнутые Англией: от Мораты до Тадича «Соккер.ру» — о некоторых форвардах, которые не смогли проявить себя в АПЛ.

1 гол и 2 ассиста за два месяца. «Зенит» может отпустить Дзюбу, но рискует ошибиться «Соккер.ру» напоминает – в прошлый раз игровой кризис привел к расставанию с