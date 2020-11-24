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Эстонские арбитры рассудят ЦСКА и «Фейеноорд»

сегодня, 13:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд26.11.2020 в 20:55 Не начался

Эстонский судья Кристо Тохвер назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом».

Ассистентами судьи будут Силвер Койв и Стэн Клаасен. Четвертый рефери — Юри Фришер.

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VV V
VV V
сегодня в 18:20
Эстонец будет поздно давать свистки и очень медленно ходить к ВАРу.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:56
Исправили, спасибо!
David Young
David Young
сегодня в 17:53
Небольшая ошибка, но всё же стоит отметить - "между ЦСКА и «Фейенордом»." - правильнее будет "Фейеноордом".
David Young
David Young
сегодня в 17:50
Шансов победить у ЦСКА мало, но они есть. По сути это решающий матч, ведь в случае поражения выйти из группы будет почти невозможно, так как даже нет ни одного явного аутсайдера (Вольфсберг таковым не стал).

У Фейеноорда есть проблемы, но клуб не менее силён, чем ЦСКА, а в плане европейских выступлений у российских команд уже давно есть больше проблем, чем даже у таких команд, как Брюгге, Фейеноорд, Црвена Звезда, или Динамо Загреб.

В общем надежд на выход ЦСКА из группы мало, но они есть. Четвёртое место будет очередным позором как конкретно ЦСКА, так и всего российского футбола, что не станет большой неожиданностью, но не сделает позор менее ужасным.

Думаю, здесь будет скорее ничья, чем победа Фейеноорда, в победу ЦСКА верится меньше всего, но это было бы самым лучшим и приятным результатом как для российского футбола, так и лично для меня, так как я болею за ЦСКА. Чего я и желаю добиться красно-синим, а если уж не добьются этого, то надеюсь на отсутствие откровенного провала по игре и результату.
isamsn
isamsn
сегодня в 17:45
Будет судить мееедленно и обббстоятельно....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:14, ред.
Ставь эстонца, ставь латыша, победит все равно Гинер🤣
Альфи
Альфи
сегодня в 15:41
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 15:23
    Не хочется думать о плохом, а хочется нормального, честного судейста, не важно представителем какой страны является арбитр.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:55
    а что остальные все отказались?)))))))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 14:39
    "Флора" Таллинн вроде в меру известная команда)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:37
    Зачем коням тормоза,пусть Локо судят!
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 14:27
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 14:24
    У них в Эстонии сезон длится 4 года ,так же как и секс ! )) А мы тоже скоро к ним подтянемся ! ))))))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 14:19
    А в Эстонии в футбол играют? На Фарерах вроде играют. а в Эстонии не уверен.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 14:15
    Кристо: Ппооччему на пооле двоое ворротт?
    Сильвер: Мееньше нне целлесообрразно...
    Faustello
    Faustello ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 14:12
    Не дай бог VAR задействуют! Тогда вообще не закончится!))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:11
    Мааатч продлиииится двооое сууууток ! Счёт узнаем через год ! ))
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 14:00, ред.
    Лучше бы с футболистами эстонскими играли, победа была бы точно. А вот С с эстонскими арбитрами уже вопрос. Не получилось бы как с поляками.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 13:57
    Наши судьи это хорошо!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:56
    Тут ясно за кого арбитр.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:48
    Земляки Карпина, у Валеры спросят как быть.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:48
    Это меня напрягает.
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