Эстонские арбитры рассудят ЦСКА и «Фейеноорд»

Эстонский судья Кристо Тохвер назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом».
Ассистентами судьи будут Силвер Койв и Стэн Клаасен. Четвертый рефери — Юри Фришер.
Эстонский судья Кристо Тохвер назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом».
Ассистентами судьи будут Силвер Койв и Стэн Клаасен. Четвертый рефери — Юри Фришер.
У Фейеноорда есть проблемы, но клуб не менее силён, чем ЦСКА, а в плане европейских выступлений у российских команд уже давно есть больше проблем, чем даже у таких команд, как Брюгге, Фейеноорд, Црвена Звезда, или Динамо Загреб.
В общем надежд на выход ЦСКА из группы мало, но они есть. Четвёртое место будет очередным позором как конкретно ЦСКА, так и всего российского футбола, что не станет большой неожиданностью, но не сделает позор менее ужасным.
Думаю, здесь будет скорее ничья, чем победа Фейеноорда, в победу ЦСКА верится меньше всего, но это было бы самым лучшим и приятным результатом как для российского футбола, так и лично для меня, так как я болею за ЦСКА. Чего я и желаю добиться красно-синим, а если уж не добьются этого, то надеюсь на отсутствие откровенного провала по игре и результату.
У Фейеноорда есть проблемы, но клуб не менее силён, чем ЦСКА, а в плане европейских выступлений у российских команд уже давно есть больше проблем, чем даже у таких команд, как Брюгге, Фейеноорд, Црвена Звезда, или Динамо Загреб.
В общем надежд на выход ЦСКА из группы мало, но они есть. Четвёртое место будет очередным позором как конкретно ЦСКА, так и всего российского футбола, что не станет большой неожиданностью, но не сделает позор менее ужасным.
Думаю, здесь будет скорее ничья, чем победа Фейеноорда, в победу ЦСКА верится меньше всего, но это было бы самым лучшим и приятным результатом как для российского футбола, так и лично для меня, так как я болею за ЦСКА. Чего я и желаю добиться красно-синим, а если уж не добьются этого, то надеюсь на отсутствие откровенного провала по игре и результату.