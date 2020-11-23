ГлавнаяНовости

«Зенит» — «Краснодар»: Москалев ошибочно не назначил пенальти

сегодня, 11:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Пресс-служба РФС по итогам заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) заявила, что главный арбитр встречи 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей в одном из эпизодов матча.

Согласно решению комиссии, Москалев должен был назначить одиннадцатиметровый на 56-й минуте встречи после касания ногой в штрафной площади защитником краснодарцев Александром Мартыновичем головы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

Все новости
ОфициальноКарасев получил назначение на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 12:36 Комментарии13
ОфициальноСловенец Винчич рассудит «Атлетико» и «Локомотив» в Лиге чемпионов
Сегодня, 12:26 Комментарии8
Судья Николаев — о пенальти в ворота «Зенита»: «Нужно было продолжить игру»
Вчера, 23:03 Комментарии22
ОфициальноМатч «Краснодар» — «Севилья» будут судить итальянцы
Вчера, 13:29 Комментарии9
ОфициальноАнгличане рассудят «Лацио» и «Зенит»
Вчера, 13:23 Комментарии25
Семак: «Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно»
21 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Юрниекс1 (раскрыть)
сегодня в 15:48, ред.
...соперники Зенита,должны получать пенальти или удаления...

Футбол смотришь, уважаемый? В крайней игре Зенита как раз Зенит получил пенальти и удаление. А перед тем НЕ поставили Краснодару. Так что думай, прежде чем писАть...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:21
А якобы рука Вендела типа имела место?
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 13:33
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:28
    Козодоев сам башкой низко играл, да и по жбану Мартын не попал, какие пенальти Алле? Хотя что можно ожидать от газпромовского судейства в связке с газпромовскими чиновниками???
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 12:20
    Банковские переводы от Федуна вывели Москалева на пик формы. Их связка с Безбородовым имеет неограниченный запас красных карточек, с легкостью проходит любой полиграф и серьезно настроена на чемпионство в составе "Спартака".
    Erast Tarasovskiy
    Erast Tarasovskiy
    сегодня в 12:00
    Москалева нужно пожизненно лишить судейства, который раз доказал свою некомпетентность и тарасовскую преданность.
    breezcool
    breezcool
    сегодня в 12:00
    Судьи топят Зенит два тура подряд, когда это закончится?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:30
    Кто бы сомневался.. Моськалёв спартаковский судейка.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 11:29
    это не принципиальный момент))
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:22
    бывает
    вероятно, недосмотрел
    nubom
    nubom
    сегодня в 11:21
    Т.е. все закончилось дружеским порицанием?...
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:17
    Бівает судди тоже люди ошибаюся как и все
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100