«Зенит» — «Краснодар»: Москалев ошибочно не назначил пенальти

1606119404

сегодня, 11:16

Пресс-служба РФС по итогам заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) заявила, что главный арбитр встречи 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей в одном из эпизодов матча.

Согласно решению комиссии, Москалев должен был назначить одиннадцатиметровый на 56-й минуте встречи после касания ногой в штрафной площади защитником краснодарцев Александром Мартыновичем головы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.