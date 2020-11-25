«Бавария» не будет продлевать контракт с Зюле

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сегодня, 10:37

Защитник может покинуть «Баварию».

Как сообщается, мюнхенский клуб не собирается предлагать футболисту новый контракт. Текущее соглашение Зюле с «Баварией» истекает летом 2022 года, однако мюнхенцы не рассчитывают на защитника.

Отмечается, что причиной такого решения являются проблемы игрока с лишним весом, а также образ жизни Зюле. В «Баварии» считают, что из-за своих габаритов футболист слишком медлителен и неуклюже действует на поле.

Ранее появилась информация о том, что защитник мечтает выступать за «Манчестер Юнайтед».