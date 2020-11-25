ГлавнаяНовости

«Бавария» не будет продлевать контракт с Зюле

сегодня, 10:37

Защитник Никлас Зюле может покинуть «Баварию».

Как сообщается, мюнхенский клуб не собирается предлагать футболисту новый контракт. Текущее соглашение Зюле с «Баварией» истекает летом 2022 года, однако мюнхенцы не рассчитывают на защитника.

Отмечается, что причиной такого решения являются проблемы игрока с лишним весом, а также образ жизни Зюле. В «Баварии» считают, что из-за своих габаритов футболист слишком медлителен и неуклюже действует на поле.

Ранее появилась информация о том, что защитник мечтает выступать за «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Слухи«Челси» намерен продлить контракт с Силвой
Сегодня, 10:03 Комментарии1
СлухиСтерлинг подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»
Вчера, 15:12 Комментарии4
Бернат: «Я веду переговоры о новом контракте с ПСЖ»
Вчера, 14:36 Комментарии2
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается подлить контракт с Матой
Вчера, 13:21 Комментарии4
СлухиМхитарян близок к подписанию нового контракта с «Ромой»
Вчера, 10:58 Комментарии2
Де Брюйне согласился продлить контракт с «Манчестер Сити»
Вчера, 09:10 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:43
Ну вот и кончается его работа в Баварии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100