Корреа: «Меня не беспокоит, что я уже пять лет не забиваю в Лиге чемпионов»

Нападающий «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Думаю, мы показываем хорошие результаты. Команда создает много голевых моментов и, к счастью, реализует их. Этого не хватало нам в последние годы. Мы хотим продолжать в том же духе и прогрессировать. Знаю, что не могу забить в Лиге чемпионов уже пять лет. Свой единственный гол я забил, когда дебютировал в турнире. Но меня это не беспокоит. Главное — помогать команде.