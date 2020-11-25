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Корреа: «Меня не беспокоит, что я уже пять лет не забиваю в Лиге чемпионов»

сегодня, 15:32
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23:00 Не начался

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Думаю, мы показываем хорошие результаты. Команда создает много голевых моментов и, к счастью, реализует их. Этого не хватало нам в последние годы. Мы хотим продолжать в том же духе и прогрессировать. Знаю, что не могу забить в Лиге чемпионов уже пять лет. Свой единственный гол я забил, когда дебютировал в турнире. Но меня это не беспокоит. Главное — помогать команде.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:11
Пусть его серия продлится и сегодня
drug01
drug01
сегодня в 15:36
Голы ещё будут
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