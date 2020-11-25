Паршивлюк: «Все знают мое отношение к Карпину, он сильный тренер»

Защитник «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 16-го тура РПЛ с «Ростовом».

Я провел два года в «Ростове», только с позитивными эмоциям возвращаюсь туда. Это отличный соперник, с которым можно сыграть, думаю, что получится хорошая игра.

Конкуренция никогда никому не мешала. Это только плюс, что у нас на каждую позицию есть по два игрока. Не знаю, что касается моих пропусков из-за карточек. За всю карьеру была одна в дерби против ЦСКА . Те карточки, которые раздают — направо и налево за всё, они необязательны. В матче с «Локо» можно было бы не получать карточки, не нужно наступать на те же грабли, необходимо делать выводы.

Наш тренер сам справится с подготовкой, да и все знают мое отношение к Карпину, он сильный тренер. В «Ростове» видна его рука, жду встречи с хорошим другом, важно набрать три очка.