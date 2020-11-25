ГлавнаяНовости

Паршивлюк: «Все знают мое отношение к Карпину, он сильный тренер»

сегодня, 15:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо28.11.2020 в 19:00 Не начался

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал предстоящий матч 16-го тура РПЛ с «Ростовом».

Я провел два года в «Ростове», только с позитивными эмоциям возвращаюсь туда. Это отличный соперник, с которым можно сыграть, думаю, что получится хорошая игра.

Конкуренция никогда никому не мешала. Это только плюс, что у нас на каждую позицию есть по два игрока. Не знаю, что касается моих пропусков из-за карточек. За всю карьеру была одна в дерби против ЦСКА. Те карточки, которые раздают — направо и налево за всё, они необязательны. В матче с «Локо» можно было бы не получать карточки, не нужно наступать на те же грабли, необходимо делать выводы.

Наш тренер сам справится с подготовкой, да и все знают мое отношение к Карпину, он сильный тренер. В «Ростове» видна его рука, жду встречи с хорошим другом, важно набрать три очка.

Все новости
Хохлов: «Выступление „Зенита“ в еврокубках нужно вынести за скобки»
Сегодня, 16:23 Комментарии10
Хохлов: «Я не во всём согласен с Черчесовым»
Сегодня, 16:14 Комментарии4
«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА обратился к Черчесову
Сегодня, 16:02 Комментарии60
Лебедев: «Почему бы „Локо“ не побороться за вторую строчку в группе ЛЧ?»
Сегодня, 15:42 Комментарии6
Шварц: «„Динамо“ давно не выигрывало в Ростове, но отбросим статистику»
Сегодня, 15:38 Комментарии6
Крыховяк рассказал о своей встрече с медведями на Камчатке
Сегодня, 15:25 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 15:33
Здоровое отношение. Желаю честной игры и победы той команды, которая сыграет лучше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100