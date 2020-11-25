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Крыховяк рассказал о своей встрече с медведями на Камчатке

сегодня, 15:25

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своей жизни в России.

Морозы? Мне больше по душе теплая погода, но холода меня не тревожат. Для меня это было новое место, и я с радостью туда поехал, предвкушая новые испытания. Так что я счастлив. Играю за «Локомотив» уже третий год и очень рад, что принял предложение переехать в Москву. Впереди еще много хорошего и интересного!

Поездка на Камчатку? Нужно было оставаться в России, покинуть страну было проблематично. О Камчатке я слышал много крутого и решил, что у меня не будет лучшей возможности там побывать и все увидеть собственными глазами. О том, что это отличное место, мне говорили буквально все. Но при этом никто там не был! Меня это очень удивило, как такое вообще может быть?! Перелет занимает около восьми часов, добраться до Камчатки из Москвы не так уж и легко.

Медведи? Для меня все это было в новинку. Пусть я сам из маленького города, но все равно... Представляете, идешь и вдруг видишь медведей. Я успел только подумать: «Ох, как такое вообще возможно?»

Недавно сообщалось, что Крыховяк стал веганом.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:53, ред.
А чего там медведи-то делали ? Вместе с вислобрюхой свиньёй и собакой , поле конопли что ли охраняли ? И ты вместе с ними ? )))
David Young
David Young ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 16:41
.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:41, ред.
Веганы - излюбленное лакомство для медведей...
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 15:33, ред.
"как я стал веганом" или очерк натуралиста о встречи с медведем
Mangur
Mangur
сегодня в 15:32
Недавно сообщалось, что Крыховяк стал веганом.
Ясеньпень, после встречи с Мишками некоторые вообще забывают как их зовут. Крыховяку еще повезло. Кроликом стал.
David Young
David Young
сегодня в 15:28
Молодец Гжегож, исследовал дальние берега России, и увидел часть природы России собственными глазами.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:26
Повезло что живой.
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