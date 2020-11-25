Крыховяк рассказал о своей встрече с медведями на Камчатке

Полузащитник «Локомотива» рассказал о своей жизни в России.

Морозы? Мне больше по душе теплая погода, но холода меня не тревожат. Для меня это было новое место, и я с радостью туда поехал, предвкушая новые испытания. Так что я счастлив. Играю за «Локомотив» уже третий год и очень рад, что принял предложение переехать в Москву. Впереди еще много хорошего и интересного!

Поездка на Камчатку? Нужно было оставаться в России, покинуть страну было проблематично. О Камчатке я слышал много крутого и решил, что у меня не будет лучшей возможности там побывать и все увидеть собственными глазами. О том, что это отличное место, мне говорили буквально все. Но при этом никто там не был! Меня это очень удивило, как такое вообще может быть?! Перелет занимает около восьми часов, добраться до Камчатки из Москвы не так уж и легко.

Медведи? Для меня все это было в новинку. Пусть я сам из маленького города, но все равно... Представляете, идешь и вдруг видишь медведей. Я успел только подумать: «Ох, как такое вообще возможно?»