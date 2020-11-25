Лебедев: «Почему бы „Локо“ не побороться за вторую строчку в группе ЛЧ?»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

Я всегда говорю, что настраиваться и верить нужно только в победу. Если будет ничья, то это будет хороший результат. Я не считаю «Атлетико» какой-то машиной, потому что мы сыграли с ними вничью в Москве. «Локомотив» играет с «Атлетико» уже в шестой раз, соперники друг друга изучили и знают, чего ожидать. Нам еще на руку тот факт, что у «Атлетико» не сыграют 3-4 футболиста. Отсутствие Луиса Суареса может сказаться положительно для наших игроков.

Я рассчитываю, что мы возьмем какие-то очки сегодня в Мадриде, затем «Локомотив» в обязательном порядке возьмет их в домашнем матче с «Зальцбургом» и как минимум обеспечит себе евровесну в виде Лиги Европы. И почему бы не побороться за вторую строчку? Сейчас «Атлетико» от «Локомотива» отделяет всего два очка. А у них впереди матч с «Баварией». В футболе может случиться все что угодно. Вспомните «Зенит»: они выходили в плей-офф с шестью очками. Я верю в команду и желаю ей победы во всех матчах. Но если в трех играх возьмем четыре очка, то евровесна нам обеспечена