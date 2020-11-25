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Лебедев: «Почему бы „Локо“ не побороться за вторую строчку в группе ЛЧ?»

сегодня, 15:42
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23:00 Не начался

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

Я всегда говорю, что настраиваться и верить нужно только в победу. Если будет ничья, то это будет хороший результат. Я не считаю «Атлетико» какой-то машиной, потому что мы сыграли с ними вничью в Москве. «Локомотив» играет с «Атлетико» уже в шестой раз, соперники друг друга изучили и знают, чего ожидать. Нам еще на руку тот факт, что у «Атлетико» не сыграют 3-4 футболиста. Отсутствие Луиса Суареса может сказаться положительно для наших игроков.

Я рассчитываю, что мы возьмем какие-то очки сегодня в Мадриде, затем «Локомотив» в обязательном порядке возьмет их в домашнем матче с «Зальцбургом» и как минимум обеспечит себе евровесну в виде Лиги Европы. И почему бы не побороться за вторую строчку? Сейчас «Атлетико» от «Локомотива» отделяет всего два очка. А у них впереди матч с «Баварией». В футболе может случиться все что угодно. Вспомните «Зенит»: они выходили в плей-офф с шестью очками. Я верю в команду и желаю ей победы во всех матчах. Но если в трех играх возьмем четыре очка, то евровесна нам обеспечена

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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:38
"Я рассчитываю, что мы возьмем какие-то очки сегодня в Мадриде, затем «Локомотив» в обязательном порядке возьмет их в домашнем матче с «Зальцбургом» и как минимум обеспечит себе евровесну в виде Лиги Европы."
Можно не переживать,депутат все порешал..))))
Интересно,Атлетико и Зальцбург об этом знают?))
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 16:07
Что за день сегодня? Один о втором месте на ЧЕ, второй о 2-ом в ЛЧ? Видно что то забористое у господ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:07
Жиришонок не тянет на придворного шута.
beefs
beefs
сегодня в 15:58
похож на отца, мечтатель...
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 15:47
Одни уже паруса поборолись!
Люди хватит уже смешить людей!!!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 15:43
Можно только помечтать.
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