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Шварц: «„Динамо“ давно не выигрывало в Ростове, но отбросим статистику»

сегодня, 15:38
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо28.11.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Ростова».

Мы каждый день отрабатываем очень много взаимодействий. В то же время команда старается все больше и больше расширять горизонты своих возможностей. Мне приятно это видеть, так же я вижу позитивную тенденцию. Мы хорошо сыграли первый тайм, а второй — пассивно, мы планируем увеличивать время интенсива, но нужно варьировать прессинг и учиться защищаться низким блоком.

Наша цель — завоевать три очка. «Динамо» давно не выигрывало в Ростове, но давайте говорить об этой игре и отбросим статистику. Что касается стиля, который проповедует соперник — он мне очень нравится.

У нас линия полузащиты очень сильная, мы рассматриваем разные варианты, в которых мы будем играть. Сегодня только среда и у нас много времени на решение. Одного из пяти игроков центра мы можем рассматривать в оборону. Окончательное решение по сочетаниям мы примем перед игрой.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 17:20
У твоего Динамо бензина хватает только на пераый тайм,весь сжигают в первом.Который тренер,а ровно распределять силы на 2 тайма так и не научат.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:16
Динамо на 4 месте, Ростов на 5. Уже это говорит о том какая борьба предстоит
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:24, ред.
Высокий прессинг, низкий и тд. И, ни слова об атаке, о креативе, только- разрушать! И это Динамо??? Тьфу!!!
Я на стреме
Я на стреме ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 15:56, ред.
Фалькао.....там уже даже Шомуродовым детей не пугают
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 15:51
При выезде, возможно, услышит "Так Фалькао к нам не едет, ***, что вы от меня хотите?"
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 15:50
"их бин Валера" это первое что ты при въезде в Ростов прочтёшь
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:44
Дома Ростов очень грозен.
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