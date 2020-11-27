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Уинкс — о голе с 50 метров: «Скажу честно, это был заброс на Бейла»

сегодня, 05:32
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс прокомментировал свой гол с 50 метров в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» (4:0).

Я был бы рад стоять здесь и говорить, что я [специально] так забил, но я должен признаться, что это не так.

Я просто увидел забег Гарета Бэйла. Но я принимаю этот гол. Прошло много времени [с моего последнего гола]. И я очень доволен тем, как играла команда.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:35
Почаще делай забросы.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Короче случайный парашют
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