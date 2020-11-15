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Защитник «Томи» Зуев встал в ворота после удаления вратаря

сегодня, 12:47
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 2Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

В матче 22-го тура ФНЛ между «Томью» и «Чертаново» произошел интересный случай.

На 50-й минуте матча нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев имел возможность забить гол, однако голкипер «Томи» Денис Вавилин отбил мяч руками за пределами штрафной, за что был удален. У томской команды в запасе не оказалось других голкиперов, поэтому вратарскую позицию принял защитник Илья Зуев.

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nubom
nubom
сегодня в 14:13
Саша, не расстраивайся, Питер с тобой!...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 13:37
Как в хоккее замена
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:24
Запасной вратарь выходит не так уж и нужен.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:09
Не повезло Томи.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:08
Один гол он все же пропустил с пенальти. Не плохо отстоял почти весь второй тайм.
Тихонов как то тоже на ворота встал.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:52
Можно и переквалифицироваться.....отстоял хорошо
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