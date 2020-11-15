Защитник «Томи» Зуев встал в ворота после удаления вратаря

В матче 22-го тура ФНЛ между «Томью» и «Чертаново» произошел интересный случай.
На 50-й минуте матча нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев имел возможность забить гол, однако голкипер «Томи» Денис Вавилин отбил мяч руками за пределами штрафной, за что был удален. У томской команды в запасе не оказалось других голкиперов, поэтому вратарскую позицию принял защитник Илья Зуев.
🤯 Вау. Свежий Сергей Пиняев мог отличиться, но вратарь Денис Вавилин отбил мяч руками за пределами штрафной и был удален! Голкиперов у томичей больше нет, ворота будет защищать защитник Илья Зуев... pic.twitter.com/573kQjKv8G— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) November 15, 2020
Тихонов как то тоже на ворота встал.
Тихонов как то тоже на ворота встал.