Защитник «Томи» Зуев встал в ворота после удаления вратаря

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сегодня, 12:47

В матче 22-го тура ФНЛ между «Томью» и «Чертаново» произошел интересный случай.

На 50-й минуте матча нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев имел возможность забить гол, однако голкипер «Томи» отбил мяч руками за пределами штрафной, за что был удален. У томской команды в запасе не оказалось других голкиперов, поэтому вратарскую позицию принял защитник .