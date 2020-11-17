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Соболев оригинально забил гол в ворота Гильерме на тренировке

17 ноября 2020, 12:53

Нападающий сборной России Александр Соболев оригинально забил гол в ворота голкипера Маринато Гильерме на тренировке.

«Бутса – вправо, мяч – влево. Оригинальное исполнение пенальти от Соболева», — подписала видео пресс-служба национальной сборной.

Недавно пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео с обработкой мяча экс-полузащитника команды Алексея Миранчука.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
17 ноября в 19:52
Ну нет у Гильерме "Ноги бога"))
Red blu
Red blu
17 ноября в 19:50
Нет достойной замены в сборной Акинфееву.
Санчо Панса
Санчо Панса
17 ноября в 18:00
Забавно вышло, ничего не скажешь) Гильерме точно не оплот надежности, каким был Игорь Акинфеев....
Killofwrath
Killofwrath
17 ноября в 16:54
Удивлен, что это бревно по мячу то попало
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 ноября в 14:47, ред.
Надо было ветку назвать "Гильерме оригинально пропускает гол после удара Соболева"
Класс вратаря растёт...пропускает всё оригинальней и оригинальней....

pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
17 ноября в 14:47
Почему же? Впечатление непробиваемого может производить человек, который не учится ни на своих, ни на чужих ошибках.
DEIVID
DEIVID ответ Snake Plissken (раскрыть)
17 ноября в 14:45
Чалов это прекрасно знает. Так же как и не иметь моментов в игре.
pomor45
pomor45
17 ноября в 14:45
Может Соболев и забил оригинально, только пропустил Гильерме совершенно характерно.
Брулин
Брулин
17 ноября в 14:28
Я правильно понял? Он забил пенальти???На тренировке???Как??? Это невозможно!!! Гений!!!
Зачем эта новость?
Little Caprice
Little Caprice
17 ноября в 14:21
Гиля такой и в официалке бы легко пропустил
Mangur
Mangur
17 ноября в 14:09
Шикарно. Хорошо что на тренировке.
mat73
mat73 ответ Snake Plissken (раскрыть)
17 ноября в 14:03
Как раз таки с молдованами и не хватило креативности, может Соболева то и не хватило
Snake Plissken
Snake Plissken
17 ноября в 13:45
Ну это же не молдаванам забивать
makkie
makkie
17 ноября в 13:44
Гиле только ленивый не забьёт, тем более с пенальти)
Пpoтив всех
Пpoтив всех
17 ноября в 13:38
Пока Соболев забивает оригинальные голы, рукоблуд экспериментирует действие с оригинальным - обратным хватом
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
17 ноября в 13:20
Это несомненно праздник.
МапС
МапС
17 ноября в 13:15
Соболь Гиле и с лавки забьет.
particular
particular
17 ноября в 13:12
Гельерме забить - дело нехитрое..:) Кипер, уже давно не производит впечатление непробиваемого...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
17 ноября в 13:12
Любой гол Соболева, забитый без помощи нырка - уже оригинальный. Спартаковская школа
rubinovyi2
rubinovyi2
17 ноября в 13:09
Завтра смотри так не соригинальничай..))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 ноября в 13:05
Дай Бог каждому так ! ))
ЮЗИК
ЮЗИК
17 ноября в 13:03
Лучше бы за сборную корявые забивал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 13:00
Гиле любой забьет...
beefs
beefs
17 ноября в 12:55
это игры, а на самом деле могешь...
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