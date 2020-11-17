Соболев оригинально забил гол в ворота Гильерме на тренировке

Нападающий сборной России Александр Соболев оригинально забил гол в ворота голкипера Маринато Гильерме на тренировке.
«Бутса – вправо, мяч – влево. Оригинальное исполнение пенальти от Соболева», — подписала видео пресс-служба национальной сборной.
Недавно пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео с обработкой мяча экс-полузащитника команды Алексея Миранчука.
Класс вратаря растёт...пропускает всё оригинальней и оригинальней....
Класс вратаря растёт...пропускает всё оригинальней и оригинальней....
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