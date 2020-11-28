Источник: Месси сообщил Лапорте, что хочет остаться в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси сообщил бывшему президенту «сине-гранатовых» Жуану Лапорте о том, что намерен остаться в команде, несмотря на недавний конфликт с руководством клуба. Об этом заявила известная аргентинская журналистка Вероника Брунати.
Я слышала, что Месси сообщил Лапорте о том, что хочет остаться в клубе. Это информация, которой я располагаю на сегодняшний день, но всё может поменяться в течение недели.
Очевидно, Лео должен решить, хочет ли он войти в историю как футболист, который провёл всю свою карьеру в одном клубе, или же перейти в другую команду в период пандемии, когда в мире мало кто может потянуть его зарплату, даже если речь идёт о ПСЖ или «Манчестер Сити».
Ранее появилась информация о том, что в услуга Месси заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси».