Источник: Месси сообщил Лапорте, что хочет остаться в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» сообщил бывшему президенту «сине-гранатовых» Жуану Лапорте о том, что намерен остаться в команде, несмотря на недавний конфликт с руководством клуба. Об этом заявила известная аргентинская журналистка Вероника Брунати.

Я слышала, что Месси сообщил Лапорте о том, что хочет остаться в клубе. Это информация, которой я располагаю на сегодняшний день, но всё может поменяться в течение недели.