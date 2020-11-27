«Интер» готов продать Эриксена за 13 млн евро

Полузащитник Кристиан Эриксен в скором времени покинет «Интер».
Как сообщается, миланский клуб выставил футболиста на трансфер и снизил запрашиваемую цену за датчанина. «Интер» готов расстаться со своим хавбеком за 13 млн евро.
Главным претендентом на Эриксена является «Арсенал», который хочет укрепить команду во второй половине сезона.
А если по существу - то и за 13 и за 20 лимонов (более правдоподобно) думаю желающих будет "хоть отбавляй"... Единственное - ну не верится в его переход в Арсенал, а вот условным ПСЖ, Милану, Дортмунду, или даже Атлетико - он бы очень пригодился. До января осталось недалеко - так что скоро всё узнаем =)
А если по существу - то и за 13 и за 20 лимонов (более правдоподобно) думаю желающих будет "хоть отбавляй"... Единственное - ну не верится в его переход в Арсенал, а вот условным ПСЖ, Милану, Дортмунду, или даже Атлетико - он бы очень пригодился. До января осталось недалеко - так что скоро всё узнаем =)