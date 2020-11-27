«Интер» готов продать Эриксена за 13 млн евро

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сегодня, 19:52

Полузащитник в скором времени покинет «Интер».

Как сообщается, миланский клуб выставил футболиста на трансфер и снизил запрашиваемую цену за датчанина. «Интер» готов расстаться со своим хавбеком за 13 млн евро.

Главным претендентом на Эриксена является «Арсенал», который хочет укрепить команду во второй половине сезона.