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«Интер» готов продать Эриксена за 13 млн евро

сегодня, 19:52

Полузащитник Кристиан Эриксен в скором времени покинет «Интер».

Как сообщается, миланский клуб выставил футболиста на трансфер и снизил запрашиваемую цену за датчанина. «Интер» готов расстаться со своим хавбеком за 13 млн евро.

Главным претендентом на Эриксена является «Арсенал», который хочет укрепить команду во второй половине сезона.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 20:35
Болт на такое ;)
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 20:35
Жду новость о прощании с недотренером зеброидном......
DEIVID
DEIVID
сегодня в 20:32
Интер же Чалханоглу сильно хочет. Пусть забирают в обмен на датчанина. Я буду рад.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:28
Дорого продают, надо дешевле.
dalex83
dalex83
сегодня в 20:24
В Спартак его
drug01
drug01
сегодня в 20:16
Будем смотреть кто купит
shlifen
shlifen
сегодня в 20:16
todofichajes - это судя по всему филиал ЗеСан по качеству инсайдов =)
А если по существу - то и за 13 и за 20 лимонов (более правдоподобно) думаю желающих будет "хоть отбавляй"... Единственное - ну не верится в его переход в Арсенал, а вот условным ПСЖ, Милану, Дортмунду, или даже Атлетико - он бы очень пригодился. До января осталось недалеко - так что скоро всё узнаем =)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:05
это копейки за такого игрока
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:58
Вполне приемлимая цена!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:57
Не много просят за игрока.
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