Трансферное перемирие между «Ливерпулем» и «Барселоной» близко к завершению

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сегодня, 13:32

Между «Ливерпулем» и «Барселоной» в данной момент существует так называемое «трансферное перемирие», пишет Daily star.

По его условиям каталонский клуб не может подписать ни одного футболиста «красных» дешевле чем за 99 млн евро. Этот договор был заключен после продаж в каталонский клуб Луиса Суареса и Филиппа Коутиньо за огромные суммы. Однако, это соглашение истекает следующим летом, поэтому каталонцы при желании смогут вновь усилить свой состав представителями «Ливерпуля». Недавно слухи связывали с «блаугранас» Садио Мане.