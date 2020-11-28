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Трансферное перемирие между «Ливерпулем» и «Барселоной» близко к завершению

сегодня, 13:32

Между «Ливерпулем» и «Барселоной» в данной момент существует так называемое «трансферное перемирие», пишет Daily star.

По его условиям каталонский клуб не может подписать ни одного футболиста «красных» дешевле чем за 99 млн евро. Этот договор был заключен после продаж в каталонский клуб Луиса Суареса и Филиппа Коутиньо за огромные суммы. Однако, это соглашение истекает следующим летом, поэтому каталонцы при желании смогут вновь усилить свой состав представителями «Ливерпуля». Недавно слухи связывали с «блаугранас» Садио Мане.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:58
У Барселоны долгов , как у дурака махорки. Только свободных агентов осталось подписывать.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:57
Только салаха можно продать в барселону за 200лямов,а Ливерпуль на эти деньги купит мбаппе
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 14:19
Лохмачу самое место в барсе.Бускетс его не только нырять нучит.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:12
никаких проблем, можем упаковать Салаха за 150, если хотя))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:08
Какие могут быть трансферы если у Барсы долги и игрокам приходится идти на сокращение зарплаты? В лучшем случае кого нибудь из свободных агентов подпишут.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:52
ждём начало жестокой войны)))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:49
Везде договорные отношения.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:46
Деньги совсем обесценились
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:41
Ну фсе,теперь барсуки налетят,все по 150млн как в "черную пятницу")))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:38
Вопрос в деньги упирается... Вернее в их отсутствие
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 13:36
все кончается когда то
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