Мусаев получил красную карточку после матча с «Химками»

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сегодня, 18:50

Главный тренер «Краснодара» получил красную карточку после матча 16-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Наставник вступил в спор с главным арбитром встречи Сергеем Ивановым, нецензурно высказавшись в его адрес, за что увидел перед собой красную карточку.