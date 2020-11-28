Мусаев получил красную карточку после матча с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после матча 16-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).
Наставник вступил в спор с главным арбитром встречи Сергеем Ивановым, нецензурно высказавшись в его адрес, за что увидел перед собой красную карточку.
Стоит отметить, что Мусаев уже получал удаление после игры 6-го тура РПЛ против «Ростова». Тогда наставник «Краснодара» саркастически поаплодировал главному судье матча Сергею Карасёву.
А если один раз психанул как девочка, но остановили... это ещё раз подчёркивает данную ситуацию. Куда Мусаев пойдёт? Помнишь такого же горе тренера как Адиев? И где он теперь?!!! Мусаев как уйдёт из Краснодара, так и пропадёт в неизвестном направлении в любительские лиги!!! Ну или на побегушках бегать в том же Краснодаре!
А если один раз психанул как девочка, но остановили... это ещё раз подчёркивает данную ситуацию. Куда Мусаев пойдёт? Помнишь такого же горе тренера как Адиев? И где он теперь?!!! Мусаев как уйдёт из Краснодара, так и пропадёт в неизвестном направлении в любительские лиги!!! Ну или на побегушках бегать в том же Краснодаре!
Команда ЛЧ делает за матч с аутсайдером внутреннего чемпионата всего одно попадание в створ ворот!!! И после чего ещё после матча в центре поля права качать.... Мусаев если есть совесть и честь уйди сам!!!
Команда ЛЧ делает за матч с аутсайдером внутреннего чемпионата всего одно попадание в створ ворот!!! И после чего ещё после матча в центре поля права качать.... Мусаев если есть совесть и честь уйди сам!!!