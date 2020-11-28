ГлавнаяНовости

Мусаев получил красную карточку после матча с «Химками»

сегодня, 18:50
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после матча 16-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Наставник вступил в спор с главным арбитром встречи Сергеем Ивановым, нецензурно высказавшись в его адрес, за что увидел перед собой красную карточку.

Стоит отметить, что Мусаев уже получал удаление после игры 6-го тура РПЛ против «Ростова». Тогда наставник «Краснодара» саркастически поаплодировал главному судье матча Сергею Карасёву.

Все новости
Мусаев: «Не переходил в разговоре с судьёй на личности и не ругался матом»
Сегодня, 19:24 Комментарии3
FARE осудил гомофобные выкрики болельщиков ЦСКА в адрес Черчесова
Вчера, 17:56 Комментарии96
Видаль будет оштрафован за удаление в матче с «Реалом»
26 ноября Комментарии9
ОфициальноУЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
25 ноября Комментарии29
Суд оштрафовал ЦСКА на 200 тыс. рублей за несоблюдение санитарных норм
23 ноября Комментарии11
РФС условно дисквалифицировал футболиста «Сочи» за игру на тотализаторе
19 ноября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 19:28
Если мужик решил, то его никто не остановит!
А если один раз психанул как девочка, но остановили... это ещё раз подчёркивает данную ситуацию. Куда Мусаев пойдёт? Помнишь такого же горе тренера как Адиев? И где он теперь?!!! Мусаев как уйдёт из Краснодара, так и пропадёт в неизвестном направлении в любительские лиги!!! Ну или на побегушках бегать в том же Краснодаре!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:19
Вот так вот в РПЛ наказывают за правду...Судьи же у нас относятся к кагорте неприкасаемых, ага.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:19
Результат работы Мусаева по матчу: проигрыш более слабой по составу команде, заявка на десятое место в таблице, переход от бессилия на кладезь русской словесности, и как апофеоз - красная карточка за несдержанность. В принципе вопрос остался только один: Где находится предел терпения и точка кипения Галицкого?
Legend 6
Legend 6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:15
Он подавал в отставку, ее не принял Галицкий.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 19:12
Мусаев уже плывёт конкретно. Нервишки не к чёрту.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:11
Быки дальтоники!!! Известный факт!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:10
Мусаев даже на физрука не тянет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:09
Галицкий всё таки упрямый человек! Доверив хороший состав физруку, чего то ждёт, вопрос чего?
Команда ЛЧ делает за матч с аутсайдером внутреннего чемпионата всего одно попадание в створ ворот!!! И после чего ещё после матча в центре поля права качать.... Мусаев если есть совесть и честь уйди сам!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:07
Нельзя быкам красные карточки показывать, они же от красного цвета еще больше свирепеют.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:03
Ему давно надо красную из клуба
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 19:02
Галицкий этому физруку еще "красную" не думает показать?:)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:02
нужен отдых. слишком большая загрузка))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:59
Физрук психанул. Пора ему уже в отставку.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:58
Мурад Мусаев: «Краснодар» проиграл «Химкам» не из-за арбитра. Положительных моментов нет»
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 18:58
в зенит перейдет Мусаев!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:56
Мусаев оценён за весь период попытки стать главным тренером уверенной двойкой и красной карточкой.Вернись,студент,В ПЕРВЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ КЛАСС.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 18:54
Мусаеву дают шанс, а он будто всеми силами пытается "уволиться"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:52
ВОТ ВЕДЬ БЕДА ТО...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:51, ред.
много выступал слишком
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100