УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

УЕФА вынес решение по результату матча между сборными Украины и Швейцарии в Лиге Наций.
Поединок не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе украинцев. УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.
УЕФА вынес решение по результату матча между сборными Украины и Швейцарии в Лиге Наций.
Поединок не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе украинцев. УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.
Забыл добавить кучу мигрантов, которые решают все за всех, мы же о Германии говорим верно?
Забыл добавить кучу мигрантов, которые решают все за всех, мы же о Германии говорим верно?
Сегодня 20:55
ответ пользователю dimagas2 (раскрыть)
Какой ваще футбол в стране с заоблачной коррупцией, спидом и бандитизмом???
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У меня такое чувство, что я про Россию прочитал...
Сегодня 20:55
ответ пользователю dimagas2 (раскрыть)
Какой ваще футбол в стране с заоблачной коррупцией, спидом и бандитизмом???
_______________________________________
У меня такое чувство, что я про Россию прочитал...
И в лиге А остались, и играть не надо...
И в лиге А остались, и играть не надо...
УЕФА же заслуживает только мерзких слов, вместе с врачом кантона Люцерна
УЕФА же заслуживает только мерзких слов, вместе с врачом кантона Люцерна