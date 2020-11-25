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УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

сегодня, 20:38
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария3 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаТех. поражение

УЕФА вынес решение по результату матча между сборными Украины и Швейцарии в Лиге Наций.

Поединок не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе украинцев. УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:00
Проверку на короновирус проводили в лаб. швейцарии. Вот они и выявили типа вспышку а к тестам естес. никого не подпустили. Более чем уверен что никакой вспышки не было. Ган-ны одним словом.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 21:48
Позорное решение, как говорится в игре обо76ись как могли, а в кабинете обидку врубили.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 21:48
Признаться, про Россию, я такого не читал. А вот, что творится на Украине- знаю хорошо.....
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 21:47
Napoleon Bonapart
Забыл добавить кучу мигрантов, которые решают все за всех, мы же о Германии говорим верно?
makerdream
makerdream
сегодня в 21:45
кончефлыги с уефа... а швейцарцам это еще аукнется
Groove000
Groove000
сегодня в 21:32
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:25
    позор толерантным уродам из уефа !!!!!!!! банкиры запретили игру а хохлов гнобят !!позор радужная европа!!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 21:10
    Решение не вызывает сомнений.
    drug01
    drug01
    сегодня в 21:03
    Решение приняли теперь это история....
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ ДСА (раскрыть)
    сегодня в 21:02
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 20:59
      И понижение в классе...
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 20:55
        Zivs
        Zivs
        сегодня в 20:54
        В ход пошли неспортивные принципы.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 20:51
        Как толково поступили сыроеды.
        И в лиге А остались, и играть не надо...
        УЕСКА
        УЕСКА
        сегодня в 20:47
        УЕФА поступил последовательно. Сначала наказал Норвегию а теперь Украину.
        свинина
        свинина
        сегодня в 20:45
          Брулин
          Брулин
          сегодня в 20:44
          Вспоминаем историю со Слованом и готовимся к выступлению в дивизионе B.
          УЕФА же заслуживает только мерзких слов, вместе с врачом кантона Люцерна
          dimagas2
          dimagas2
          сегодня в 20:39
          Швейцары тока в кабинете и могли победить)))
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          сегодня в 20:39
          Этого следовало ожидать
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