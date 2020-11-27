FARE осудил гомофобные выкрики болельщиков ЦСКА в адрес Черчесова

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила выкрики фанатов ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Инцидент произошёл в матче группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).
Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо – безусловно является гомофобией. Гомофобия в футболе остается одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.
Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения, на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе. Статья 14 DR УЕФА предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение.
Этим организациям лишь до чего-нибудь докапаться.
Вот крикнули пять болельщиков "У-у" и если на поле есть чернокожие, то все расизм.
Клуб получает предупреждение, штраф, могут даже матч без болельщиков получить.
А для чего вообще эти болельщики кричали У-у и чьи это болельщики? С этим как правило не разбираются.
Этим организациям лишь до чего-нибудь докапаться.
Вот крикнули пять болельщиков "У-у" и если на поле есть чернокожие, то все расизм.
Клуб получает предупреждение, штраф, могут даже матч без болельщиков получить.
А для чего вообще эти болельщики кричали У-у и чьи это болельщики? С этим как правило не разбираются.
Кто на сколько выпил, тот на столько и орёт... И подслушивать не надо 😀
Кто на сколько выпил, тот на столько и орёт... И подслушивать не надо 😀
Кто первый начал и зачем? Какими выражениями? На основании чего? - Всем понятно, пояснять не надо.
Кто ответил и какими выражениями? - Тут уже цепная реакция. Первыми не выдержали фанаты (выражения от души!), да и руководство ЦСКА тоже своих в обиду не дает (более цензурные выражения).
Последует ответ - последует обратка и т.д. и т.п.
Кто пострадает - только фанаты ЦСКА. Руководство клуба отмажется от этого конфликта, а Черчесову - по барабану вся эта шняга...
Кто первый начал и зачем? Какими выражениями? На основании чего? - Всем понятно, пояснять не надо.
Кто ответил и какими выражениями? - Тут уже цепная реакция. Первыми не выдержали фанаты (выражения от души!), да и руководство ЦСКА тоже своих в обиду не дает (более цензурные выражения).
Последует ответ - последует обратка и т.д. и т.п.
Кто пострадает - только фанаты ЦСКА. Руководство клуба отмажется от этого конфликта, а Черчесову - по барабану вся эта шняга...
ПС. "Судья ТриДваРаз" это уже классика!))
ПС. "Судья ТриДваРаз" это уже классика!))
Орнул в голосину с этой формулировки)))
Редактор соккера угорнул, поставив пробел перед плюсом+
По идее должно быть "ЛГБТИК+ людей"
Орнул в голосину с этой формулировки)))
Редактор соккера угорнул, поставив пробел перед плюсом+
По идее должно быть "ЛГБТИК+ людей"
Но
Причем тут усатое дно
Когда твоя команда в большинстве, доминируя на поле
Не может забить единственный мячик?
Получается предметом кричалок должен был быть как минимум
Картофельный папа
Но
Причем тут усатое дно
Когда твоя команда в большинстве, доминируя на поле
Не может забить единственный мячик?
Получается предметом кричалок должен был быть как минимум
Картофельный папа