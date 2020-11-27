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FARE осудил гомофобные выкрики болельщиков ЦСКА в адрес Черчесова

сегодня, 17:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила выкрики фанатов ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Инцидент произошёл в матче группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо – безусловно является гомофобией. Гомофобия в футболе остается одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.

Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения, на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе. Статья 14 DR УЕФА предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение.

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Антиспамм
Антиспамм
сегодня в 19:20
    Ростов-Уфа-Химки
    Ростов-Уфа-Химки
    сегодня в 19:17
    Кони правду не любят, вот и бесятся.
    Footbolista
    Footbolista ответ Знатог (раскрыть)
    сегодня в 19:13, ред.
    И это еще не хит)...в тех же ученых кругах существует Гипотеза африканского происхождения человека — гипотеза, согласно которой ареал возникновения человека находится в Африке...такие дела)...товарищи африканцы...
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:07
    Команда показывает «донный» футбол, Чалов - не актив оказывается, - что делать? Как что ?! Поднять хай,- желательно как можно громче. Все средства хороши.
    iron_69
    iron_69
    сегодня в 19:02
    Разве Черчесов сказал не правду про Чалова?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:58
    Ну вот, еще наказание влепят...Хотя, по сути, усатый сам и начал это противостояние!
    nubom
    nubom
    сегодня в 18:56
    Нам надо больше любить наш руководящий состав. Они думают о нас, страдают как мы и влачат нищенское существование ради нас!...
    Анд-м
    Анд-м
    сегодня в 18:54
    А,что они такого кричали? Все по делу)))
    DNK74_02
    DNK74_02
    сегодня в 18:52
    В нашей стране запрещена пропаганда гомосексуализма. Так какого ... за противодействия этим пи..расам нормальных людей ещё в чем-то обвиняют? Вы там уже определитесь.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 18:50
    "Это дискриминация против ЛГБТИК + людей" Условно в Саудовской Аравии за гомосексуализм предусмотрена смертная казнь. У господ из FARE сей факт озабоченности не вызывает? У нас в отношении судей на стадионах довольно регулярно используются гомофобские кричалки, надо бы им в FARE пожаловаться. А вообще шли бы Вы господа из FARE куда подальше со своей толерантностью. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:48
    Никогда не думал, что усач хоть и спартач болеет петушинной заразой.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 18:44
    Вроде Черчесов каминг-аута не делал. Так какая же это гомофобия?
    Этим организациям лишь до чего-нибудь докапаться.
    Вот крикнули пять болельщиков "У-у" и если на поле есть чернокожие, то все расизм.
    Клуб получает предупреждение, штраф, могут даже матч без болельщиков получить.
    А для чего вообще эти болельщики кричали У-у и чьи это болельщики? С этим как правило не разбираются.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:43
    Опять конские накосячили...
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 18:42
    Товарищи, не спорьте. Учёные утверждают что все мы произошли от ГОМО сапиенса.
    порт
    порт
    сегодня в 18:40
    Да по его заслугам и назвали.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 18:39
    А кто им про Стасика настучал???))
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 18:36
    ЛГБТИК? Это уменьшительно-ласкательное что ли? Давайте ещё не пи...ас, а пи...асик говорить.
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 18:36
    Пффф, ахах, расскажите Эминему и другим исполнителям, что "использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо – безусловно является гомофобией". Это вообще ничего не значит
    particular
    particular
    сегодня в 18:31
    Дааа... На футболе, конечно, "Бо́же, Царя́ храни́!" не исполняют и не цитируют тезисы выступлений А.В.Дюкова 😉
    Кто на сколько выпил, тот на столько и орёт... И подслушивать не надо 😀
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 18:30
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 18:30
      судьи тоже частенько попадают под эту категорию
      Хиромант
      Хиромант
      сегодня в 18:29
      Раз Черчесов начал гнобить Чалова - Фанаты ЦСКА включили обратку, начали гнобить Черчесова.
      Кто первый начал и зачем? Какими выражениями? На основании чего? - Всем понятно, пояснять не надо.
      Кто ответил и какими выражениями? - Тут уже цепная реакция. Первыми не выдержали фанаты (выражения от души!), да и руководство ЦСКА тоже своих в обиду не дает (более цензурные выражения).
      Последует ответ - последует обратка и т.д. и т.п.
      Кто пострадает - только фанаты ЦСКА. Руководство клуба отмажется от этого конфликта, а Черчесову - по барабану вся эта шняга...
      Azu-Killah37
      Azu-Killah37
      сегодня в 18:28
      «Футбол против расизма в Европе», а причём тут расизм, когда речь о гомофобии?
      ПС. "Судья ТриДваРаз" это уже классика!))
      Raamtvall
      Raamtvall
      сегодня в 18:28
      Вступились за одного из главных геев российского футбола.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      сегодня в 18:25
      Нужно запустить флешмоб ЧабанНеПапуас
      neukomm
      neukomm
      сегодня в 18:25, ред.
      "Это дискриминация против ЛГБТИК + людей"
      Орнул в голосину с этой формулировки)))
      Редактор соккера угорнул, поставив пробел перед плюсом+
      По идее должно быть "ЛГБТИК+ людей"
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 18:22
        brauning.86
        brauning.86
        сегодня в 18:14
        Не ну усатый конечно дно
        Но
        Причем тут усатое дно
        Когда твоя команда в большинстве, доминируя на поле
        Не может забить единственный мячик?
        Получается предметом кричалок должен был быть как минимум
        Картофельный папа
        Footbolista
        Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        сегодня в 18:13
        Согласен)...
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
        сегодня в 18:12
        Нет, брат, недостоин он))
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