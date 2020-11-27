FARE осудил гомофобные выкрики болельщиков ЦСКА в адрес Черчесова

Организация «Футбол против расизма в Европе» ( FARE ) осудила выкрики фанатов ЦСКА в адрес главного тренера сборной России . Инцидент произошёл в матче группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо – безусловно является гомофобией. Гомофобия в футболе остается одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.