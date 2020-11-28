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Селюк: «Коллективу „Химок“ во главе с Черевченко можно поаплодировать»

сегодня, 19:37
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Агент Дмитрий Селюк отметил хорошую игру «Химок» в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Я согласен, что Глушаков был лучшим в матче, его передача дорогого стоит. Конате использовал это сполна. Но я бы дал эту награду всей команде, потому что в «Химках» виден коллектив. Все ребята бьются, все ребята друг за друга, они радуются голу всей командой. Мы видели, как ребята обнимали Конате и поздравляли друг друга, это дорогого стоит. Поэтому коллективу «Химок» во главе с Черевченко можно поаплодировать.

Иногда команде не хватает класса и мастерства, но за счет мобилизации, самоотдачи и выполнения тренерских указаний «Химки» добиваются результата. Это вызывает только восхищение.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:07
Вся команда заслуживает похвалы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:06
да уж старались и заслужили))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:59
Молодцы Черевченко и Ко! Рад, что среди одинаковых лиц есть тренеры со своим лицом. Кто-то тренирует несколько лет в одной команде, или некоторые меняют клубы, как перчатки образуя водоворот коричневый в РПЛ. А есть вот такие, кто незаметно, в каждодневной суете, делают свою работу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:58
Химкам респект большой!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:52
Заслужили похвалы безусловно...
Быкам рога подпилили ...
ABir
ABir
сегодня в 19:44
Действительно победа Химок не благодаря, а вопреки логике. Характера больше показали и настроя
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