Селюк: «Коллективу „Химок“ во главе с Черевченко можно поаплодировать»

Агент Дмитрий Селюк отметил хорошую игру «Химок» в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Я согласен, что Глушаков был лучшим в матче, его передача дорогого стоит. Конате использовал это сполна. Но я бы дал эту награду всей команде, потому что в «Химках» виден коллектив. Все ребята бьются, все ребята друг за друга, они радуются голу всей командой. Мы видели, как ребята обнимали Конате и поздравляли друг друга, это дорогого стоит. Поэтому коллективу «Химок» во главе с Черевченко можно поаплодировать.

Иногда команде не хватает класса и мастерства, но за счет мобилизации, самоотдачи и выполнения тренерских указаний «Химки» добиваются результата. Это вызывает только восхищение.