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Черевченко: «Сможем ли побороться за еврокубки? Будет видно»

сегодня, 19:30
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Планировали играть с «Краснодаром» первым номером. Мы доигрывали каждый эпизод до конца. У соперника были неплохие подходы. Наша команда полностью справилась.

По Мирзову подождём следующей игры. Его состояние будем оценивать по ходу тренировочного процесса. Сейчас очень плотный график. Что касается отсутствия Кухарчука, то в команде 25 человек. Другие ребята могут усилить игру в следующих матчах.

Мы обыгрываем участников еврокубков? В первую очередь, это заслуга футболистов. Они трудятся на тренировках. Сможем ли побороться за еврокубки? Будет видно. У нас впереди три игры.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:22
не лопни пузырь))) о вылете думать реальней))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:41
Черевченко, Талалаев..тренеры с разными командами доказывают свою состоятельность, пока. Это выделяет их. Молодцы!
я из Химок
я из Химок
сегодня в 19:41
Ох не надо пока запекаться! В серёдке сначало устаканится нужно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:38
Мирзов поправится и тогда не кому легко с Химками не будет,уже всех рвут!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 19:35
О еврокубках еще рано думать.
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