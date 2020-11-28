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Сутормин: «„Зенит“ упустил победу из-за того, что не реализовал моменты»

сегодня, 20:06
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

Упустили победу. Были моменты, не забили. Конечно, провели не лучший матч. При этом моменты были, но, к сожалению, не забили — подвела реализация. Потеряли важные два очка.

У нас хорошая команда. Те молодые ребята, которые с нами тренируются, — все мастеровитые. По сегодняшней игре каких-то особых моментов не дали создать сопернику. С точки зрения игры обороны и перестроений с этим справились. Было комфортно с партнерами, взаимопонимание на хорошем уровне. Еще раз повторюсь, что упустили победу из-за того, что не реализовали моменты.

Если даже сил нет, то надо брать их из резервов. На данном отрезке тяжело, но в целом, когда выигрываешь, то восстанавливаешься лучше. Надо сплотиться. Всем непросто, и каждый это понимает. Все в коллективе, не только футболисты, должны вложить свою лепту.

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Все комментарии
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 20:57
Сутормин: «„Зенит“ упустил победу из-за того, что не реализовал моменты»
А не реализовал моменты потому что их не создал!
А не создал потому что "Дзюба устал"!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:29
На счет победы - это спорно. Много владели мячом , иного бегали, вроде как и старались, но остроты то особо и не было. Защита грамотно сыграла, подстраховка у туляков работала просто отлично , так что разгуляться питерцам в атаке особо и не дали. Да и играть приходилось с оглядкой назад , там все же молодые ребята играли. В целом игра прошла в высоком темпе, туляки не отсиживались в обороне и потерзали молодую питерскую поросль в защите.
В целом на победу никто не наиграл.
Всем здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:28
Сутормин: «„Зенит“ упустил победу из-за того, что не забил больше соперника»
ДСА
ДСА
сегодня в 20:25
Тренера надо менять.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:18
Зенит упустил победу из-за того, что Сутормин...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:11
Упустили моменты потому что не умеют.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:09
когда не помогают свистки или так или результат ещё хуже)))
nubom
nubom
сегодня в 20:07
Да их и было - с гулькин нос...
beefs
beefs
сегодня в 20:07
играть разучились, поэтому и не выигрывают...
Брулин
Брулин
сегодня в 20:07
Ничья справедливый результат матча!)
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