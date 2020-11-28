Сутормин: «„Зенит“ упустил победу из-за того, что не реализовал моменты»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).
Упустили победу. Были моменты, не забили. Конечно, провели не лучший матч. При этом моменты были, но, к сожалению, не забили — подвела реализация. Потеряли важные два очка.
У нас хорошая команда. Те молодые ребята, которые с нами тренируются, — все мастеровитые. По сегодняшней игре каких-то особых моментов не дали создать сопернику. С точки зрения игры обороны и перестроений с этим справились. Было комфортно с партнерами, взаимопонимание на хорошем уровне. Еще раз повторюсь, что упустили победу из-за того, что не реализовали моменты.
Если даже сил нет, то надо брать их из резервов. На данном отрезке тяжело, но в целом, когда выигрываешь, то восстанавливаешься лучше. Надо сплотиться. Всем непросто, и каждый это понимает. Все в коллективе, не только футболисты, должны вложить свою лепту.
А не реализовал моменты потому что их не создал!
А не создал потому что "Дзюба устал"!
А не реализовал моменты потому что их не создал!
А не создал потому что "Дзюба устал"!
В целом на победу никто не наиграл.
Всем здоровья.
В целом на победу никто не наиграл.
Всем здоровья.