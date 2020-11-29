Есипов: «Ребров мог бы стать отличным тренером вратарей»

Бывший игрок «Ротора» оценил перспективы голкипера «Спартака» после завершения карьеры.

Артем мог бы стать отличным тренером вратарей. У него хватает терпения, он интеллигент, умеет выслушать, всегда найдет подход. Опыта у него — будь здоров, да и человек он шикарный.

Мог бы Ребров стать хорошим гендиректором? Да, смог бы. Тема — коммуникабельный человек и знает, чего хочет. Плюс умеет отстаивать свою точку зрения: если ему кто-то будет говорить о неправоте, он всегда сможет разложить ситуацию по фактам.