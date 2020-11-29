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Есипов: «Ребров мог бы стать отличным тренером вратарей»

сегодня, 15:46

Бывший игрок «Ротора» Валерий Есипов оценил перспективы голкипера «Спартака» Артема Реброва после завершения карьеры.

Артем мог бы стать отличным тренером вратарей. У него хватает терпения, он интеллигент, умеет выслушать, всегда найдет подход. Опыта у него — будь здоров, да и человек он шикарный.

Мог бы Ребров стать хорошим гендиректором? Да, смог бы. Тема — коммуникабельный человек и знает, чего хочет. Плюс умеет отстаивать свою точку зрения: если ему кто-то будет говорить о неправоте, он всегда сможет разложить ситуацию по фактам.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:38
Ну все Артем на расхват будет...:)
ABir
ABir
сегодня в 16:34
Лучше пусть будет тренером вратарей, чем директором. Тренером у него получится, а директором - не факт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:28
Ещё потренерует,какие его годы!
berda2003
berda2003
сегодня в 16:27
если станет тренером все штанги будут обцелованные, если станет гендиром все штанги будут транссексуалами...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:21
Решающий день, но играть не могу..Диего ушел..
Cat01
Cat01
сегодня в 16:18
Надо попробовать его в деле
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:17
только туда теперь
edu1972
edu1972
сегодня в 16:09
Или наоборот, провалил тренер!!!
edu1972
edu1972
сегодня в 16:08
99 процентов удачи, это работа тренера!!!
edu1972
edu1972
сегодня в 16:06
Очень классная команда , но тренер слабоват, однозначно надо менять !!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:02
Пожалуй он сможет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:00
Будет обучать вратарей любить штанги.
112910415
112910415
сегодня в 15:56
да, у него получится
phantom-k
phantom-k
сегодня в 15:55
Хотелось бы чтоб Тема остался в Спартаке после завершения спортивной карьеры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:47
Было бы неплохо...
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