Кокорин: «Хочу выиграть что-то со „Спартаком“, попасть в Лигу чемпионов»

Форвард «Спартака» рассказал о своих планах в московском клубе.

Принципиально ли обогнать «Зенит» в таблице? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», чтобы команда была в Лиге чемпионов. Плевать ли на «Зенит»? Ну как плевать… Там остались ребята, с которыми у меня хорошие отношения, и в команде, и в тренерском штабе. Но обыграть будет, конечно, приятно.