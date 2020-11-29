Кокорин: «Хочу выиграть что-то со „Спартаком“, попасть в Лигу чемпионов»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своих планах в московском клубе.
Принципиально ли обогнать «Зенит» в таблице? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», чтобы команда была в Лиге чемпионов. Плевать ли на «Зенит»? Ну как плевать… Там остались ребята, с которыми у меня хорошие отношения, и в команде, и в тренерском штабе. Но обыграть будет, конечно, приятно.
"Что ты сделал для победы Спартака!!!"
"Что ты сделал для победы Спартака!!!"
1. Само участие Кокорина в процессе попадания в ЛЧ. Его практически нет на поле, даже когда он там ходит. Пользы от него могло быть и больше.
2. После нынешнего провала в Европе от России в ЛЧ будет две команды, и то вторая через квалификацию. Мы хорошо помним матчи Спартака с греками или киприотами.
3. Юбилей у Спартака в следующем сезоне, так что в этом можно не напрягаться.
Вот такие мысли...
1. Само участие Кокорина в процессе попадания в ЛЧ. Его практически нет на поле, даже когда он там ходит. Пользы от него могло быть и больше.
2. После нынешнего провала в Европе от России в ЛЧ будет две команды, и то вторая через квалификацию. Мы хорошо помним матчи Спартака с греками или киприотами.
3. Юбилей у Спартака в следующем сезоне, так что в этом можно не напрягаться.
Вот такие мысли...
Рассуждают о значимости своих команд
Лудогорец с Ференцварошом вам в помощь
Чтоб не забывались)))))))))
Рассуждают о значимости своих команд
Лудогорец с Ференцварошом вам в помощь
Чтоб не забывались)))))))))