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Кокорин: «Хочу выиграть что-то со „Спартаком“, попасть в Лигу чемпионов»

сегодня, 14:12

Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своих планах в московском клубе.

Принципиально ли обогнать «Зенит» в таблице? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», чтобы команда была в Лиге чемпионов. Плевать ли на «Зенит»? Ну как плевать… Там остались ребята, с которыми у меня хорошие отношения, и в команде, и в тренерском штабе. Но обыграть будет, конечно, приятно.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:51
Не переживай, если Зарема захочет, то Федун купит какие-нибудь медальки..
Верг
Верг
сегодня в 17:16
Скорее кокошу возьмут в нави по контрстрайку, учитывая сколько в него он играет, чем он заиграет в футбольчик
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:01
Глядя на его игру этого не скажешь
makkie
makkie
сегодня в 16:38
Может в таком случае включить спортивную злость и начать приносить пользу команде? Пока Кокорин выглядит статистом...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:35
Повесить надо плакат перед Кокориным со Спартаком показывающим пальцем ему с надписью.
"Что ты сделал для победы Спартака!!!"
ABir
ABir
сегодня в 16:28
Не словами надо хотеть, а на поле доказывать. И шансы регулярно предоставляют
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 16:17
А что..и ты- игрок уровня Л.Ч...и команда твоя рекордсмен (1-18, 0-7).. ха- ха- ха..и самый известный клуб Л.Ч.
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:17
это даже не смешно))
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 16:15
Копа Дель сол....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:15
возьми мастер класс у дзюбы)))а затем обучи этому одноклубников)))на большее претендовать не стоит))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:07
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:05
    на поле парень старается не проявлять своих желаний )
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:48
    Видимо,когда махал стулом,то и себя ненароком по башке задел.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:45
    Тут есть несколько моментов.
    1. Само участие Кокорина в процессе попадания в ЛЧ. Его практически нет на поле, даже когда он там ходит. Пользы от него могло быть и больше.
    2. После нынешнего провала в Европе от России в ЛЧ будет две команды, и то вторая через квалификацию. Мы хорошо помним матчи Спартака с греками или киприотами.
    3. Юбилей у Спартака в следующем сезоне, так что в этом можно не напрягаться.
    Вот такие мысли...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 15:39
    Тут надо ждать .........когда за победы в "Пари Матч Премьер Турнире" будут в ЛЧ приглашать...хотя бы в квалификацию.....))
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 15:38
    Хочет присоеденится к позорнейшим клубам в истории Европы у которых 0 (НОЛЬ) побед в Еврокубках!? Дерзай
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 15:26
    Со спартаком в Лигу Чемпионов??? Аааааа держите меня семеро, насмешил 😂😂😂. Поросятам в шестерке бы удержаться за счастье.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 15:20
    Кокорин врет...!нет желания у него на поле что то делать для Спартака....Это явная ошибка Газизова...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 15:14
    Это правильно и для золотой молодёжи
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:14
    Если желание есть дерзай!!!
    serh62
    serh62
    сегодня в 15:14
    кубок кандилаки тебе обеспечен....он приравнивается к кубку лиги чемпионов...
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 15:05
    Два позора в ЛЧ и ЛЕ
    Рассуждают о значимости своих команд
    Лудогорец с Ференцварошом вам в помощь
    Чтоб не забывались)))))))))
    порт
    порт
    сегодня в 15:01
    Что то? Кило соли сойдёт?
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:00
    Это должно быть не очень сложно.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:52
    Тут арестант с клубом ошибся.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 14:42
    Не туда попал
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 14:41
    Для начала в составе "Спартака" надо научиться пользу приносить, а на попаданцев а Лигу Чемпионов мы в этом году уже насмотрелись.
    Ganymed1
    Ganymed1
    сегодня в 14:39
      Ismet FCSM
      Ismet FCSM
      сегодня в 14:37
      👍👍👍👍👍⚽⚽⚽⚽
      tamerlan71
      tamerlan71
      сегодня в 14:36
      Залогом прогресса являются правильно расставленные цели, а когда ты, сидя на скамейке, толкуешь о чемпионстве и ЛЧ, это - мир фантазий.
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