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Пресс-аташе «Спартака»: «У Газизова будет больше полномочий, чем у Попова»

сегодня, 12:50

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал возвращение Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба.

Что-то дополнительное сказать сложно по поводу дублирования полномочий Газизова и Попова, Шамиль — генеральный директор, Дмитрий — спортивный директор. Полномочия у генерального директора больше, он занимается не только спортивной, но и корпоративной частью бизнеса. Я думаю, что через некоторое время процессы наладятся, и эти два профессионала будут работать вместе.

Не готов комментировать, как именно распределяться обязанности, повторюсь, что полномочия гендиректора шире, чем спортивного, но это не значит, что гендиректор не контролирует исполнение задач по спортивной части.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:55
Плодят тунеядцев, одного директора вполне достаточно.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:45, ред.
Похоже много ещё неподелённого)))Если Попова туда второй раз суют!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 13:39
А над ними Зарема в кресле!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 13:31
Кто больше украдет тот первый и уйдет)))
drug01
drug01
сегодня в 13:00
Время покажет что будет дальше....
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 12:54
Двое на одном стуле
shlomo
shlomo
сегодня в 12:54
Да что же вы не можете никак все поделить то
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