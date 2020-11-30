Акавов: «Сейчас французская лига намного сильнее нашей»

Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов заявил, что стоимость общая игроков команды значительно упала, если сравнивать с прошлыми показателями.

Четыре года назад стоимость была на уровне 8-9 места чемпионата Англии, сейчас мы на 24 месте. Это уровень Чемпионшипа. Дело не только в том, что мы продали несколько игроков. Просто рынок сильно вырос. Сейчас французская лига намного сильнее нашей. Оптимальным вариантом было бы двигаться в том же направлении, что и Бельгия — развивать молодежь.