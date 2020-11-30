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Акавов: «Сейчас французская лига намного сильнее нашей»

сегодня, 15:32

Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов заявил, что стоимость общая игроков команды значительно упала, если сравнивать с прошлыми показателями.

Четыре года назад стоимость была на уровне 8-9 места чемпионата Англии, сейчас мы на 24 месте. Это уровень Чемпионшипа. Дело не только в том, что мы продали несколько игроков. Просто рынок сильно вырос. Сейчас французская лига намного сильнее нашей. Оптимальным вариантом было бы двигаться в том же направлении, что и Бельгия — развивать молодежь.

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Все комментарии
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 16:18
это давно уже не новость
Juve14
Juve14
сегодня в 16:08
Такая слабая донная лига и такие большие зарплаты, парадокс
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:37
Пора рпл переименовать в рдл- российская дно лига
drug01
drug01
сегодня в 15:35
Верно говорит молодец!
David Young
David Young
сегодня в 15:34
Так и есть. РПЛ продолжает путь между стагнацией и деградацией, тогда как многие другие высшие лиги становятся сильнее.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:33
Справедливое замечание....
ДСА
ДСА
сегодня в 15:33
Зато у нас зарплаты выше.
мангo
мангo
сегодня в 15:32, ред.
а кто то разве сомневался еще ?
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