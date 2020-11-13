Власти города окажут поддержку в развитии «Сочи»

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сегодня, 12:16

Власти Сочи планируют поддержать развитие местного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте города-курорта.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский:

ФК «Сочи» – наш стратегический партнер. Клуб реализует проекты в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни», которую муниципалитет активно поддерживает. Важно, что руководство команды вносит весомый вклад в развитие сочинского футбола. Это касается и финансовой поддержки в командировании юных спортсменов на соревнования, и улучшения инфраструктуры городских спортшкол. Отмечу, в этом году силами ФК «Сочи» на территории СШ №10 в Адлере были организованы дополнительные футбольные поля с искусственным покрытием.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко:

Мы искренне хотим, чтобы город «заболел» футболом и спортом в целом. Для нас очень важно чувствовать поддержку зрителей, играть ради своих болельщиков и подниматься по турнирной таблице как можно выше. Администрация Сочи оказывает нам в этом огромную поддержку. Сейчас мы разрабатываем дорожную карту, в которой будут отражены ключевые этапы сотрудничества с муниципалитетом.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии газона на стадионе «Фишт».