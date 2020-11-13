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Власти города окажут поддержку в развитии «Сочи»

сегодня, 12:16

Власти Сочи планируют поддержать развитие местного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте города-курорта.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский:

ФК «Сочи» – наш стратегический партнер. Клуб реализует проекты в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни», которую муниципалитет активно поддерживает. Важно, что руководство команды вносит весомый вклад в развитие сочинского футбола. Это касается и финансовой поддержки в командировании юных спортсменов на соревнования, и улучшения инфраструктуры городских спортшкол. Отмечу, в этом году силами ФК «Сочи» на территории СШ №10 в Адлере были организованы дополнительные футбольные поля с искусственным покрытием.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко:

Мы искренне хотим, чтобы город «заболел» футболом и спортом в целом. Для нас очень важно чувствовать поддержку зрителей, играть ради своих болельщиков и подниматься по турнирной таблице как можно выше. Администрация Сочи оказывает нам в этом огромную поддержку. Сейчас мы разрабатываем дорожную карту, в которой будут отражены ключевые этапы сотрудничества с муниципалитетом.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии газона на стадионе «Фишт».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:16
Бюджет Сочи наверное резиновый.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:26
Сочи развивается скоро будет как Зенит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:25
Поддерживать развитие местного футбольного клуба, а также проекта федерального значения, дело приятное, особенно учитывая сколько откроется возможностей для распила бюджетных средств.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 12:22
Власти какого города? Санкт-Петербурга?))
drug01
drug01
сегодня в 12:21
Давно пора сделать это хорошо
shlomo
shlomo
сегодня в 12:18
Ну в Сочах деньги найдутся...
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