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Доля коммерческих доходов в РПЛ составляет 30%

сегодня, 12:42

Доля коммерческих доходов российских клубов лиг составляет 30%. Об этом сообщается в тексте стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года.

В настоящее время сохраняется высокая зависимость клубов профессиональных лиг в командных видах спорта от бюджетных средств и финансирования государственными компаниями. Такая структура является неустойчивой, так как потеря титульного спонсора лишает клуб возможности к существованию.

Доля коммерческих доходов в футболе составляет 30%, в хоккее — 34%, в баскетболе — 14%.

Ранее «Соккер.ру» рассказывал о бюджетах клубов РПЛ.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:30
остальное штрафами и ставками добираете?)))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:06
Зависимость от бюджетного финансирование в наше время - шаткая ступенька на которой стоит весь российский футбол. Переход на рельсы самоокупаемости практически невозможен при том отношении к делу, который демонстрируют наши клубы в еврокубках (кроме "Локомотива"). Хотя если посмотреть на сборную и евротурниры - никакого желания кроме как зарезать корову, от которой нет ни молока ни мяса, а только паразиты, облепившие ее шкуру, не возникает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:03
Не будет побед не будет доходов.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:57
Смешно.Может,3 процента???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 12:55
Если поимённо то Миллеру, безбордоову, костину и губерраторам. Всё. Зачем? Для распил госбюджета. А ты думал зачем?
Mangur
Mangur
сегодня в 12:43
А где игра и где победы ?
beefs
beefs
сегодня в 12:43
а кому нужны наши клубы...
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