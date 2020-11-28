Доля коммерческих доходов в РПЛ составляет 30%

Доля коммерческих доходов российских клубов лиг составляет 30%. Об этом сообщается в тексте стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года.
В настоящее время сохраняется высокая зависимость клубов профессиональных лиг в командных видах спорта от бюджетных средств и финансирования государственными компаниями. Такая структура является неустойчивой, так как потеря титульного спонсора лишает клуб возможности к существованию.
Доля коммерческих доходов в футболе составляет 30%, в хоккее — 34%, в баскетболе — 14%.
Ранее «Соккер.ру» рассказывал о бюджетах клубов РПЛ.