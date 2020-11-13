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Месси получит 66 млн евро от «Барселоны» в качестве бонуса за преданность

сегодня, 20:21

«Барселона» должна выплатить нападающему Лионелю Месси бонус за преданность в размере 66 млн евро следующим летом.

Такой пункт был прописан в контракте футболиста. Сообщается, что в феврале этого года аргентинец уже получил первую часть бонуса в размере 33 млн евро.

Действующее соглашение Месси с каталонцами истекает в июне 2021 года.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:30
цифры две " 66 " , что - то напоминает...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 22:16
Всё идёт к тому что Барса просто разорится,чего я им и желаю
Сантус
Сантус
сегодня в 22:08
.....я просто в а.уе от рассуждений восторженных идеалистов....).Ах Месси,он должен был...он обязан....он...Детки!Проснитесь!)Это жестокий мир чистогана!!!:)Поверьте дяде с полувековым опытом пребывания....:)Это или наивность,либо желание собрать лайков.Лайки как ЗОЖ-спрошной пи.дёшь...)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 22:05
Всем спартачам на заметку: вот так еще можно обобрать федуна
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:56, ред.
Преданность нынче дорого стоит...инфляция...
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 21:56
"он ей ни с кем не изменял
за это как хотел сношал"
протон1
протон1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 21:46
акинфее больше играл за свой клуб. чем месси за барсу
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 21:46
Как говорил один великий деятель "Деньги не пахнут". Месси конечно жук и проходимец тот еще, но опять же, никто так клубу денег не приносит, реклама и спонсоры.
протон1
протон1
сегодня в 21:45
потом может свалить.. а че за преданность кони акинфееву не дают что ли там . эй кони вы где?
David Young
David Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:38
Да, я бы отказался. Верьте или нет, дело ваше. Я хоть и живу частично для себя, но имею много других причин жить, не связанных с собственным благом, и знаю, что такое жертвовать чем-то как минимум достаточно весомым ради других и ради общего блага.

С учётом его космической по мировым меркам зарплаты, Месси бы хоть и имел бы значительно меньше денег, но реально его жизнь бы даже не поменялась, просто не было бы настолько много запасов богатства.

Не забывайте, что многие футболисты различных клубов пошли на понижения зарплат ради своих клубов, включая Реал Мадрид, где все, кроме жадного Бэйла, который уже давно был недоволен, и в итоге ушёл из клуба не так давно. На 10%, что по суммам выходит немало, да и процент сам по себе не слишком маленький. Так что обелять здесь Месси и других игроков, не желающих идти навстречу клубам в этом плане, как будто никто не делает лучше - это несправедливо по отношению к тем, кто реально делает лучше.

Я не говорю, что Месси поступает подло, противозаконно, или по-злому, я говорю о том, что необходимо жертвовать своим богатством, даже небольшим, ради других, особенно в тяжёлые времена (которыми нынешнее время и является), Месси делает немало для других, но в этом случае он мог бы поступить менее эгоистично. Альтруизм был с начала цивилизаций, если не раньше, и он всё ещё есть, просто не все готовы следовать ему, и ещё меньшее количество готово строго следовать ему.
RR117
RR117
сегодня в 21:32
А зачем платить бонус игроку, который по мнению его глоров, готов бесплатно играть в Барселоне?

Очередная ложь его почитателей.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 21:25
В виде 43 ляма???? 43 43 43
dimagas2
dimagas2 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 21:20, ред.
Меееессиии слишом предан Барселоне,нужно минимум 100)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:16
Сколько у Барселоны сейчас долгов? Прибавьте пожалуйста к этой сумме ещё 66 евролямов
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:15, ред.
Начнём с себя. Вы бы отказались ? Сомневаюсь в этом. И последнее: если клуб выплатил ( -ит ) такие деньги, следовательно, имеет такую возможность и финансовые дела у него не так уж и плохИ. Подтверждение тому - регулярные зарплаты, и не маленькие, всем высокооплачиваемым футболистам " Барселоны". В случае выплаты Месси всех бонусов никто из них в финансовом плане не пострадает. Преданность ? Громкие слова и ничего более. Время альтруистов прошло. А может быть, его и не было никогда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:14
Акинфееву тоже надо просить бонус за преданность!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:11
Как то некрасиво получается: я вам предае, но денежку за преданность верните сполна. В контракте все прописано...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:09
Почитать так все бы отказались от денег. Контракт по ходу от стороны Барсы подписывали с ножом у горла. Подлый гном заставил.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 21:05
теперь наши идиоты побегут поощрять "бедненьких" футбалёров сборной ... Дзюбе лимонов 100 за героическую пропаганду онанизма. Черчесову гениальному тренеру 1 лимон в поддержку борьбы с болезнью паркинсона ... и т.д.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ razdvatri (раскрыть)
сегодня в 21:05
Причём здесь Месси ?
David Young
David Young
сегодня в 21:03
У клуба финансовые проблемы и не очень идут дела в футбольном плане, а Месси получает 66 миллионов евро за преданность. По-настоящему преданный человек отказался бы от этой суммы, или хотя бы её части, ради своего клуба, который он по-настоящему любит и которому он по-настоящему предан, вместо этого Месси поступил по-наёмничьему - у него был контракт с прописанной суммой, и он взял обещанное ему, ведь наёмнику должны платить всё, что он потребовал, или он будет серьёзно возмущаться и даже вредить.

Лионеля здесь понять можно - он действительно легендарный футболист и одна из главных легенд Барселоны, контракт он отрабатывает (хотя и сбавил в последние годы), но после регулярных требований повышения зарплаты, и отсутствие как личной инициативы быть более альтруистичным по отношению к своему клубу, так и отсутствие воодушевления других игроков Барсы на то, чтобы быть менее эгоистичными в денежном вопросе в столь трудное для мира и клуба время - всё это делает мотивы и действия Месси более тёмными и серыми, а его легендарность - менее чистой и бескорыстной.
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 21:03
В своё время Буффон пошёл на понижение зарплаты ради своего клуба, другой получает немеренные бонусы, объявляя регулярные уходы из клуба, так что преданность и доить это две разные вещи.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:00
Долги «Барселоны» — 820 млн евро. Дело не в COVID-19, клуб теряет независимость
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Месси не стесняется и на убытках доить Барсу! Вот это преданность!
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 20:58
Отличный бонус)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:56
Дождется остатка бонуса и свинтит...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:55
Собирет все деньги и уйдет.
razdvatri
razdvatri
сегодня в 20:55
в клубе нищета, последние деньги на гнома уходят, карликовый казнокрад
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 20:55
Роналду получает свыше 30 млн. Он на одних футболках это компенсирует. Месси получает за год около 50 млн прочие бонусы. ТЕЖЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ это та сама преданность бла бла бла
shlomo
shlomo
сегодня в 20:52
Это наверное бонусы.....все прописано в контракте....
abramjan
abramjan
сегодня в 20:52
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