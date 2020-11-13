Месси получит 66 млн евро от «Барселоны» в качестве бонуса за преданность

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сегодня, 20:21

«Барселона» должна выплатить нападающему бонус за преданность в размере 66 млн евро следующим летом.

Такой пункт был прописан в контракте футболиста. Сообщается, что в феврале этого года аргентинец уже получил первую часть бонуса в размере 33 млн евро.

Действующее соглашение Месси с каталонцами истекает в июне 2021 года.