«Барселона» должна выплатить нападающему Лионелю Месси бонус за преданность в размере 66 млн евро следующим летом.
Такой пункт был прописан в контракте футболиста. Сообщается, что в феврале этого года аргентинец уже получил первую часть бонуса в размере 33 млн евро.
Действующее соглашение Месси с каталонцами истекает в июне 2021 года.
Лионеля здесь понять можно - он действительно легендарный футболист и одна из главных легенд Барселоны, контракт он отрабатывает (хотя и сбавил в последние годы), но после регулярных требований повышения зарплаты, и отсутствие как личной инициативы быть более альтруистичным по отношению к своему клубу, так и отсутствие воодушевления других игроков Барсы на то, чтобы быть менее эгоистичными в денежном вопросе в столь трудное для мира и клуба время - всё это делает мотивы и действия Месси более тёмными и серыми, а его легендарность - менее чистой и бескорыстной.
Лионеля здесь понять можно - он действительно легендарный футболист и одна из главных легенд Барселоны, контракт он отрабатывает (хотя и сбавил в последние годы), но после регулярных требований повышения зарплаты, и отсутствие как личной инициативы быть более альтруистичным по отношению к своему клубу, так и отсутствие воодушевления других игроков Барсы на то, чтобы быть менее эгоистичными в денежном вопросе в столь трудное для мира и клуба время - всё это делает мотивы и действия Месси более тёмными и серыми, а его легендарность - менее чистой и бескорыстной.