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Гасперини: «Игрокам „Аталанты“ стоит думать только о „Мидтьюлланде“»

сегодня, 17:19
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что его подопечные должны сосредоточиться на предстоящем матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» и не думать о матче «Ливерпуль» — «Аякс».

Мы должны думать только о нашей игре. Соперник является лидером таблицы в Дании, у них есть менталитет победителя, всем было трудно против них. Я ожидаю тяжелого матча.

[Алексей] Миранчук, [Руслан] Малиновский и [Марио] Пашалич выбыли из строя, то же самое можно сказать и о [Пьерлуиджи] Голлини. [Робин] Госенс поправился.

Мы всегда хотим побеждать, но играть после матчей с «Ливерпулем» и «Аяксом» непросто. У нас никогда не было другого подхода. Мы играем и стараемся делать все наилучшим образом.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 18:51
Аталанта вполне легко может победить Мидтьюлланд, но и оступиться итальянский клуб тоже может, всё-таки пока что в этом сезоне Аталанта не демонстрирует сильно стабильно игры. Но победить в этом матче крайне важно, ведь идёт серьёзнейшая борьба с Аяксом за второе место, которое Аталанта может добыть, если сможет победить в обоих предстоящих матчах, или хотя бы набрать, по итогу, больше очков, чем Аякс, в крайнем случае - выиграть по дополнительным показателям при наличии одинакового количества очков.
Juve14
Juve14
сегодня в 17:46
Если будете играть как в прошлом сезоне, большего не потребуется, но сейчас с такой игрой я даже незнаю, выиграйте ли вы Датчан
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:20, ред.
Что о нем думать? Обыграют и все
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:19
Они им не соперники!
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