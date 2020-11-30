Гасперини: «Игрокам „Аталанты“ стоит думать только о „Мидтьюлланде“»

Главный тренер «Аталанты» заявил, что его подопечные должны сосредоточиться на предстоящем матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» и не думать о матче «Ливерпуль» — «Аякс».

Мы должны думать только о нашей игре. Соперник является лидером таблицы в Дании, у них есть менталитет победителя, всем было трудно против них. Я ожидаю тяжелого матча.

[Алексей] Миранчук, [Руслан] Малиновский и [Марио] Пашалич выбыли из строя, то же самое можно сказать и о [Пьерлуиджи] Голлини. [Робин] Госенс поправился.

Мы всегда хотим побеждать, но играть после матчей с «Ливерпулем» и «Аяксом» непросто. У нас никогда не было другого подхода. Мы играем и стараемся делать все наилучшим образом.