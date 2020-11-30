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Зеедорф: «Депай усилил бы „Барселону“»

сегодня, 16:20

Бывший игрок «Реала» Кларенс Зеедорф в интервью Stats Perform News посоветовал «Барселоне» приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая.

Я думаю, что Депай сейчас является одним из самых одаренных игроков Европы. У него была серьезная травма, но он все равно пригодился бы большому клубу. Если его купит «Барселона», то определенно усилит свой состав.

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sv_1969
sv_1969 ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 17:04
Во многом с Вами согласен ! Думаю на данный момент он точно усилит Барсу!Если бы он пришел в Барсу во времена Хави и Иньесты , то не факт что он выходил на замену в каждом матче!
shlifen
shlifen
сегодня в 16:51
Всё таки говорить что Депай - один из самых одарённых игроков Европы, помоему, преувеличение. Да он хорош, да он спрогрессировал со времен "дурости в МЮ", да он не плох в нападении и стабилен. Но он точно не "киллер-форвард", иногда травматичный, более того, он переделанный из вингера нападающий, так что не факт что у него будет всё супер-круто в Барсе (Суарес в лучшие годы был натуральным "хищником" в штрафной)...
Но все эти минусы меркнут, если он придёт в Барселону бесплатно - лучше форварда" за бесплатно" сейчас действительно сложно будет подписать...
В следующем сезоне в Барсе явно начнётся трансформация команды, а вот в лучшую или в худшую стороны - это уже вопрос...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:40
Есть много игроков, кто может усилить. Не всех же покупать.
mondial18
mondial18
сегодня в 16:28
ну уж будет лучше чем французик
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 16:22, ред.
это справедливое замечание
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