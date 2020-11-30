Зеедорф: «Депай усилил бы „Барселону“»

Бывший игрок «Реала» в интервью Stats Perform News посоветовал «Барселоне» приобрести форварда «Лиона» .

Я думаю, что Депай сейчас является одним из самых одаренных игроков Европы. У него была серьезная травма, но он все равно пригодился бы большому клубу. Если его купит «Барселона», то определенно усилит свой состав.