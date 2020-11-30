Зеедорф: «Депай усилил бы „Барселону“»

Бывший игрок «Реала» Кларенс Зеедорф в интервью Stats Perform News посоветовал «Барселоне» приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая.
Я думаю, что Депай сейчас является одним из самых одаренных игроков Европы. У него была серьезная травма, но он все равно пригодился бы большому клубу. Если его купит «Барселона», то определенно усилит свой состав.
Но все эти минусы меркнут, если он придёт в Барселону бесплатно - лучше форварда" за бесплатно" сейчас действительно сложно будет подписать...
В следующем сезоне в Барсе явно начнётся трансформация команды, а вот в лучшую или в худшую стороны - это уже вопрос...
Но все эти минусы меркнут, если он придёт в Барселону бесплатно - лучше форварда" за бесплатно" сейчас действительно сложно будет подписать...
В следующем сезоне в Барсе явно начнётся трансформация команды, а вот в лучшую или в худшую стороны - это уже вопрос...