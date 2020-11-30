Матч Лиги чемпионов впервые в истории рассудит главный арбитр-женщина

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром в истории Лиги чемпионов.
Фраппар получила назначение на матч «Ювентус» — «Динамо» Киев, сообщает пресс-служба УЕФА. Ранее женщины никогда не работали главными арбитрами на матчах мужской Лиги чемпионов.
Ассистентами Фраппар назначены Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвёртый рефери — Карим Абед. VAR - Бенуа Мийо, ассистент VAR - Вилли Делажо.
З.Ы. Погуглил, светленькая, но на любителя. Короче, футболисты отвлекаться не будут.
Ну или не все...
З.Ы. Погуглил, светленькая, но на любителя. Короче, футболисты отвлекаться не будут.
Ну или не все...
Не уверен, что вы имели ввиду под второй частью второго комментария, но я не осведомлён о мужчинах в женском спорте. Только тех, которых нельзя отнести ни к цисгендерным мужчинам, ни к цисгендерным женщинам, но таких случаев очень мало, насколько мне известно. Да и женщин в мужском спорте, и конкретно в мужском футболе, немало, посчитайте количество работающих на должностях, связанных напрямую с футболом, в клубах, всем журналистом, фотографов, и других, так или иначе работающих в футболе. Конечно, мужчин в делах, относящихся к футболу, всё ещё значительно больше, и я не вижу логики в искусственном увеличении количества женщин, просто для того, чтобы уровнять статистику, и вроде как сделать это более справедливым, хотя квоты являются скорее несправедливостью, но и проблем с как таковой работой женщин в мужских видах спорта, если не брать само соревнование с мужчинами, не является чем-то плохим, нелогичным, или непрактичным. Нужно оценивать по личным талантам и умениям. Не забывайте, что мужчин в женских видах спорта тоже весьма немало. Ни в этом, ни в обратном, нет ничего сверхестественного или нелогичного, во многих случаях в разных делах есть смешанность в половом, возрастном, религиозном, и других планах. Человек не является хуже в моральном или интеллектуальном смысле только потому, что он относится к той или иной большой группе, будь то пол, религия, раса, этническая группа, национальность, внешность, или характер.
Не уверен, что вы имели ввиду под второй частью второго комментария, но я не осведомлён о мужчинах в женском спорте. Только тех, которых нельзя отнести ни к цисгендерным мужчинам, ни к цисгендерным женщинам, но таких случаев очень мало, насколько мне известно. Да и женщин в мужском спорте, и конкретно в мужском футболе, немало, посчитайте количество работающих на должностях, связанных напрямую с футболом, в клубах, всем журналистом, фотографов, и других, так или иначе работающих в футболе. Конечно, мужчин в делах, относящихся к футболу, всё ещё значительно больше, и я не вижу логики в искусственном увеличении количества женщин, просто для того, чтобы уровнять статистику, и вроде как сделать это более справедливым, хотя квоты являются скорее несправедливостью, но и проблем с как таковой работой женщин в мужских видах спорта, если не брать само соревнование с мужчинами, не является чем-то плохим, нелогичным, или непрактичным. Нужно оценивать по личным талантам и умениям. Не забывайте, что мужчин в женских видах спорта тоже весьма немало. Ни в этом, ни в обратном, нет ничего сверхестественного или нелогичного, во многих случаях в разных делах есть смешанность в половом, возрастном, религиозном, и других планах. Человек не является хуже в моральном или интеллектуальном смысле только потому, что он относится к той или иной большой группе, будь то пол, религия, раса, этническая группа, национальность, внешность, или характер.