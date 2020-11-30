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Матч Лиги чемпионов впервые в истории рассудит главный арбитр-женщина

сегодня, 19:46
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)Динамо02.12.2020 в 23:00 Не начался

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром в истории Лиги чемпионов.

Фраппар получила назначение на матч «Ювентус» — «Динамо» Киев, сообщает пресс-служба УЕФА. Ранее женщины никогда не работали главными арбитрами на матчах мужской Лиги чемпионов.

Ассистентами Фраппар назначены Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвёртый рефери — Карим Абед. VAR - Бенуа Мийо, ассистент VAR - Вилли Делажо.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 21:54
позор
Baggio R.
Baggio R. ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 21:50
В свое время (в 1995 году) Динамо Киев отстранили от участия в ЛЧ после первой игры группового этапа с Панатинаикосом за попытку подкупа судьи парой норковых шуб
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:32
Почему в матче киевлян? Это чистой воды политика
viv
viv
сегодня в 21:30
Очень интересно будет посмотреть на этот матч.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:23
Вот бы к нам , вместо Карасева )
LOpp
LOpp
сегодня в 21:17
Удачи ей.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 21:06
Когда-нибудь это должно было случиться! С чем мы ее и поздравляем)
v6dz9yaxj4as
v6dz9yaxj4as
сегодня в 20:57
А она в хиджабе будет? А то помощники по именам вроде арабы.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:56
Женщину надо было назначить на матч Брюгге Зенит.Может она бы пожалела нашего гранда и Питер набрал бы героическое первое очко на выезде
Шатаут
Шатаут
сегодня в 20:53
Потом опять исками дрыг-ногу завалят...
VV V
VV V
сегодня в 20:46
Следующий шаг: линейный правый-трансгендер, левый трансвестит...., а делегат матча лесбиянка с проткнутым помощником педиком.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:46
Просто игра Юве- Хохлы не несет никакой интриги и можно вообще без судей играть
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 20:46
СуперКубок отсудила нормально!!! Молодец!!!
Juve14
Juve14
сегодня в 20:37
Бред полнейший, задолбали со своей политкорректностью, ни к чему хорошему это не приведет
старина
старина
сегодня в 20:34
бабы пусть судят бабский футбол
particular
particular
сегодня в 20:33
Ангажированное решение в угоду еврослабостям... Особого смысла и нужды в этом нет, но некоторых так и подмывает протолкнуть и опробовать подобные закидоны, а затем их навязывать остальным, как новые непоколебимые ценности 🤔
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 20:25
На поле будет две женщины. ...француженка...португалка...😂😂😂😂😂😂...не просто совпадение 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Faustello
Faustello
сегодня в 20:21
А борщ варить кто будет???
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:21
Давно пора, а то парень Роналды ревнует.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:16
Она еще и будет руководить тремя мужчинами-мусульманами, судя по всему. Зачетно)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:14
Судя по фигуре она вряд ли является поклонницей сала - так что киевлянам придется туговато...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:13, ред.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:12, ред.
    И фотки главное нет. Наверняка истинная француженка - нег... (афроафриканка)...

    З.Ы. Погуглил, светленькая, но на любителя. Короче, футболисты отвлекаться не будут.
    Ну или не все...
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 20:08
    Почему бы и нет.
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 19:59
    видимо в ЛЧ тоже проблемы с судьями...
    David Young
    David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 19:56
    Довольно обычное дело, хотя и не очень распространённое. Не вижу причин считать это бредом, быть футбольным судьёй - это не то же самое, что играть с мужчинами в мужской футбол.

    Не уверен, что вы имели ввиду под второй частью второго комментария, но я не осведомлён о мужчинах в женском спорте. Только тех, которых нельзя отнести ни к цисгендерным мужчинам, ни к цисгендерным женщинам, но таких случаев очень мало, насколько мне известно. Да и женщин в мужском спорте, и конкретно в мужском футболе, немало, посчитайте количество работающих на должностях, связанных напрямую с футболом, в клубах, всем журналистом, фотографов, и других, так или иначе работающих в футболе. Конечно, мужчин в делах, относящихся к футболу, всё ещё значительно больше, и я не вижу логики в искусственном увеличении количества женщин, просто для того, чтобы уровнять статистику, и вроде как сделать это более справедливым, хотя квоты являются скорее несправедливостью, но и проблем с как таковой работой женщин в мужских видах спорта, если не брать само соревнование с мужчинами, не является чем-то плохим, нелогичным, или непрактичным. Нужно оценивать по личным талантам и умениям. Не забывайте, что мужчин в женских видах спорта тоже весьма немало. Ни в этом, ни в обратном, нет ничего сверхестественного или нелогичного, во многих случаях в разных делах есть смешанность в половом, возрастном, религиозном, и других планах. Человек не является хуже в моральном или интеллектуальном смысле только потому, что он относится к той или иной большой группе, будь то пол, религия, раса, этническая группа, национальность, внешность, или характер.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 19:56
    Хреновая затея!
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 19:56
    назови хоть один
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:50
    В этом матче болельщики уже не смогут кричать с трибун Судья - Элтон Джон
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Стереотипы. Есть масса женщин гораздо более успешных в видах спорта, считающихся мужскими, нежели сами мужчины. А футбол уже давно не мужской спорт, а непонятно что.
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