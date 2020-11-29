Федотов: «„Спартак“ должен был бить пенальти, Джордан не симулировал»

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку спорному эпизоду в матче «Спартак» — «Ротор» (2:0).
Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.
Свисток в пользу Ротора однозначно...
А если бы Ларссон просто сел в штрафной, типа симулируя недомогание? Тоже карточка и свисток?
Свисток в пользу Ротора однозначно...
А если бы Ларссон просто сел в штрафной, типа симулируя недомогание? Тоже карточка и свисток?
Ну как же ты так
А кони с бомжами так на тебя надеялись
Ну как же ты так
А кони с бомжами так на тебя надеялись
Либо плохо понимаю суть вопроса
КААААААК можно измучится тем
Где ты ничего (и это мягко сказано)
Не делаешь
Ваши инвалиды походу так устали ходить пешкодралом по полю мочи нет
Либо плохо понимаю суть вопроса
КААААААК можно измучится тем
Где ты ничего (и это мягко сказано)
Не делаешь
Ваши инвалиды походу так устали ходить пешкодралом по полю мочи нет
А вот на Кокорине 100% нарушение и пенальти.
А вот на Кокорине 100% нарушение и пенальти.
Федун молодец, что не снялся...
Федун молодец, что не снялся...