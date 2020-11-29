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Федотов: «„Спартак“ должен был бить пенальти, Джордан не симулировал»

сегодня, 21:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку спорному эпизоду в матче «Спартак» — «Ротор» (2:0).

Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.

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Все комментарии
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 22:19
Но поднимаются....вверх по турнирной таблице....
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 22:18
Странное решение: даже если это симуляция, но мяч был у Спартака и назревал гол...Зачем свистеть? На что влиял упавший Ларссон? И за что карточка? Анализ вне рамок реальности....
Свисток в пользу Ротора однозначно...
А если бы Ларссон просто сел в штрафной, типа симулируя недомогание? Тоже карточка и свисток?
ошалевший
ошалевший
сегодня в 22:13
симулировать в такой ситуации? вообще бред,а ведь момент то спорный и не свистни там судья понсе мог решать,но судья решил убить момент в зародыше
ДСА
ДСА
сегодня в 21:52
Победили и все разговоры теперь с пустую.
112910415
112910415
сегодня в 21:43
итак, арбитр ошибся ...
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 21:37
Вратарь задел Ларссрна, отчего он и упал. Это пенальти. Но даже, если, положим, судья не видел, то зачем останавливать игру? Судья явно имеет непогашенный кредит в Газпромбанке.)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:33
Хрющи только и знают, что падают.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 21:28
Эх федот
Ну как же ты так
А кони с бомжами так на тебя надеялись
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 21:28
пеналь конечно не было, но ларссон не просил пенальти момент должен быть доигран не понятно как то судят
Даниил Корохов 1
Даниил Корохов 1
сегодня в 21:27
Согласен, если не было пенальти, то и симуляции не было, так как контакт все же был! Дай продолжить игру и наслаждайся голом в ворота Ротора из первых рядов)))
VAN ARM
VAN ARM ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:27
рад слышать полуправду))
Заполярный
Заполярный
сегодня в 21:27
Если бы волошин поставил пенальти, то его бы уволили, а так был шанс не дать выиграть Спартаку. Но облом гол Жиго чистейший все испортил.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:27
федот а когда начнёшь за базар отвечать?)
brauning.86
brauning.86 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:22
Я вот либо далек от физкультуры
Либо плохо понимаю суть вопроса
КААААААК можно измучится тем
Где ты ничего (и это мягко сказано)
Не делаешь
Ваши инвалиды походу так устали ходить пешкодралом по полю мочи нет
ABir
ABir
сегодня в 21:16
Не было пенальти на Ларсене, но и симуляции не было, игрок упал сам, потерял равновесие. Но зачем останавливать игру?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 21:11
У федуна всё схвачено
makkie
makkie
сегодня в 21:10
Ну неет, я бы за такое 11-метровый не поставил.
А вот на Кокорине 100% нарушение и пенальти.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:08
Судьи нас дущат, но мы двигаемся дальше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:08, ред.
Так ить победили. И даже лидеров догнали. Пока Зенит и ЦСКА замучены еврокубками (не важно, с какими очками), у народной есть шанс вырваться в лидеры. Весной игра будет на равных.
Федун молодец, что не снялся...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 21:08
Слишком жирно два пенальти за матч
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