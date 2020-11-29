Федотов: «„Спартак“ должен был бить пенальти, Джордан не симулировал»

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку спорному эпизоду в матче «Спартак» — «Ротор» (2:0).

Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.