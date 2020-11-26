ЭСК: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла вердикт по спорным моментам матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (2:2). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота „Зенита“ на 53-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист „Ахмата“ (Владимир Ильин). Защитник (Дмитрий Чистяков) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер.
В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.
2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота „Ахмата“ на 74-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника „Ахмата“ в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела», – говорится в разборе ЭСК.
Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит, фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца, как в Бермудах - навсегда.
Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит, фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца, как в Бермудах - навсегда.
Надо всю судейскую хрень выгнать нахрен
И поставить судей из европы
А без прикормленных судеек и фарм клубов
Бомжей все уже второй год наблюдают в ЕК
Надо всю судейскую хрень выгнать нахрен
И поставить судей из европы
А без прикормленных судеек и фарм клубов
Бомжей все уже второй год наблюдают в ЕК
Ну хотя бы полиграф будет? Надо же выяснить заказчика...
Ну хотя бы полиграф будет? Надо же выяснить заказчика...
Если бы рабы вдруг начали перечить господину
Если бы рабы вдруг начали перечить господину
Судьи ошибаются против Зенита, что происходит?)))
Судьи ошибаются против Зенита, что происходит?)))