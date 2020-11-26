ЭСК: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Ахматом»

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сегодня, 13:29

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла вердикт по спорным моментам матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (2:2). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота „Зенита“ на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист „Ахмата“ (Владимир Ильин). Защитник (Дмитрий Чистяков) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер.

В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота „Ахмата“ на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника „Ахмата“ в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела», – говорится в разборе ЭСК.