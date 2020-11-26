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ЭСК: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Ахматом»

сегодня, 13:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла вердикт по спорным моментам матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (2:2). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота „Зенита“ на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист „Ахмата“ (Владимир Ильин). Защитник (Дмитрий Чистяков) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер.

В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота „Ахмата“ на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника „Ахмата“ в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела», – говорится в разборе ЭСК.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:24
Заказчик? Пожалуйста!
Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит, фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца, как в Бермудах - навсегда.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 14:24
Ни чё не ошибочно, просто, "судья продажная казёл" страшно же
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 14:21
Нет, зачем? Но раз за подобные косяки отстранили уже нескольких судеек, почему не отстранить Карасёва? И плевать, что он судит ЛЕ и ЛЧ, в России пусть исправляется в ФНЛе или втордиве. Последовательными нужно быть во всём...
brauning.86
brauning.86 ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 14:19
Так и я о чем
Надо всю судейскую хрень выгнать нахрен
И поставить судей из европы
А без прикормленных судеек и фарм клубов
Бомжей все уже второй год наблюдают в ЕК
мангo
мангo
сегодня в 14:16
Карась все правильно рассчитал- чем перед Кадыровым извиняться он лучше перед ЭКС извинится
Альфи
Альфи ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 14:16
наглые как и х команда, нет бы спросить сначала КАК они чемпионство свое добыли ,там очередь из судей выстроится, и полиграф заикаться начнет....
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:11
"Наказаний без вины не бывает" (С)...
brauning.86
brauning.86 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:08
А че не признать победу бомжам?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:05
А как же насчёт отстранить до НГ? Или это в пользу того кого надо ошиблись?
Ну хотя бы полиграф будет? Надо же выяснить заказчика...
alfranza
alfranza
сегодня в 14:04
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 14:02
    Было бы странно
    Если бы рабы вдруг начали перечить господину
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 14:01
    Вот и Карася продавили
    Bon Scott
    Bon Scott
    сегодня в 13:51
    Зенит на своей шкуре испытал судейские ошибки, а то привыкли что только в их пользу ошибаются
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:50
    ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw

    Судьи ошибаются против Зенита, что происходит?)))
    particular
    particular
    сегодня в 13:46
    Вердикт не прибавил очков, но показал слабость его инициатора... Не солидно... Надо стремится к равным возможностям для соперничества, а не челобитными справедливость выискивать...
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 13:45
    Объясните, какой смысл в этих публичных "вердиктах" и "заключениях"? Кого-то штрафуют? Кому-то объявляют выговор? Кого-то отстраняют от работы? В чем прикол?)
    Дзынь
    Дзынь
    сегодня в 13:39
    Все равно всех по итогу опередим
    sihafazatron
    sihafazatron ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 13:34
    Орлов скажет, что из-за этого проиграли Лацио, потому что игроки былы подавлены психологически
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:32
    Один раз за 15 туров ошиблись не в пользу зенита, ждём умозаключения разгневанного старого маразматика гены.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 13:31
    Что-то очень часто ошибаются арбитры.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:30
    Вот Зенит очки и потерял.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:30
    Арбитры не ошибаются
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