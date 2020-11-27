Бартфельд: «Гол Шкурина следовало засчитывать»

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с незасчитанным голом форварда ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

По отменённому мячу у меня большие вопросы, в худшем случае для ЦСКА игрок армейцев находился на одной линии с защитником «Фейеноорда». Там микроскоп брать не следует. Давно известны предписания ФИФА , что если игроки на одной линии, момент трактуется в пользу нападающего. Гол следовало засчитывать, я офсайда не видел.