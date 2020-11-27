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Бартфельд: «Гол Шкурина следовало засчитывать»

сегодня, 01:52
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Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с незасчитанным голом форварда ЦСКА Ильи Шкурина в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

По отменённому мячу у меня большие вопросы, в худшем случае для ЦСКА игрок армейцев находился на одной линии с защитником «Фейеноорда». Там микроскоп брать не следует. Давно известны предписания ФИФА, что если игроки на одной линии, момент трактуется в пользу нападающего. Гол следовало засчитывать, я офсайда не видел.

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David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 02:24
Я к тому и говорил. Что даже с ВАР допускаются нелепые ошибки, так что ещё вопрос, насколько нужно расширять введение ВАР. В целом лучше чтоб он был на всех турнирах, на которых проводящие их могут эту систему позволить, но над тем как судьи оценивают и выносят решения на основе ВАР ещё необходимо много работать.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:21
К сожалению в ЛЕ ВАРа нет.
David Young
David Young
сегодня в 01:53
Интересно. Что тут сказать, к системе ВАР и тому, как судьи к ней подходят, всё ещё остается немало вопросов.
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