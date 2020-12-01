Соболь: «„Зенит“ — опытная команда»

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в Лиге чемпионов.
Я знаю ваш футбол, но не могу сказать, что слежу за чемпионатом очень уж пристально. Конечно, я знаю некоторых игроков, например Ярослава Ракицкого, с которым играл в «Шахтёре». «Зенит» — опытная команда, имеющая в составе много хороших игроков.
Именно вернётся обратно? Или сгорит как проигравшая? Это важно...
Именно вернётся обратно? Или сгорит как проигравшая? Это важно...
Должно работать так: половина поставленных очков будет умножена на коэффициент ставки, а вторая половина вернется обратно.
Про европейский гандикап и азиатскую фору лучше почитать в инете, в двух предложениях не обьяснить.
Должно работать так: половина поставленных очков будет умножена на коэффициент ставки, а вторая половина вернется обратно.
Про европейский гандикап и азиатскую фору лучше почитать в инете, в двух предложениях не обьяснить.
1.94 - тотал больше (2.75)". У меня вопрос. Допустим, счёт 2-1 или 3-0, чем эти 2,50 отличаются от 2,75, кроме разного коэффициента? В чём тонкость?
А вот эта цитата вообще из букмекерских заморочек: "81 - Европ. гандикап ничья (5:0)
или 15 - Азиатская фора гостей (-3)."
Скорее всего, связываться с этим не буду. но хотелось бы знать, шо це таке? Для общего развития, так сказать. Разъясните, пожалуйста, если не сложно...
1.94 - тотал больше (2.75)". У меня вопрос. Допустим, счёт 2-1 или 3-0, чем эти 2,50 отличаются от 2,75, кроме разного коэффициента? В чём тонкость?
А вот эта цитата вообще из букмекерских заморочек: "81 - Европ. гандикап ничья (5:0)
или 15 - Азиатская фора гостей (-3)."
Скорее всего, связываться с этим не буду. но хотелось бы знать, шо це таке? Для общего развития, так сказать. Разъясните, пожалуйста, если не сложно...