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Соболь: «„Зенит“ — опытная команда»

сегодня, 17:33
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в Лиге чемпионов.

Я знаю ваш футбол, но не могу сказать, что слежу за чемпионатом очень уж пристально. Конечно, я знаю некоторых игроков, например Ярослава Ракицкого, с которым играл в «Шахтёре». «Зенит» — опытная команда, имеющая в составе много хороших игроков.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:52
Уточню этот вопрос.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 18:43, ред.
Должно работать так: половина поставленных очков будет умножена на коэффициент ставки, а вторая половина вернется обратно.

Именно вернётся обратно? Или сгорит как проигравшая? Это важно...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:41
Игроки "Зенита" опытны, видавшие виды и способные рубить бабло даже за пешеходные прогулки по футбольному полю.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:22
В кратце: 2,75 это двойная ставка (ТБ 2,5 и ТБ 3), если количество голов равно 3, то ставка ТБ 2,5 сыграет, а ТБ 3 нет, и будет возврат половины.
Должно работать так: половина поставленных очков будет умножена на коэффициент ставки, а вторая половина вернется обратно.

Про европейский гандикап и азиатскую фору лучше почитать в инете, в двух предложениях не обьяснить.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 18:08
Осталось с Соболя шкурку снять) А с Эдуарда тем более)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:06
До того опытная, что ползают по полю)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:06
Уважаемые модераторы! Заинтересовался новинкой в конкурсе прогнозов, но вот непонятно кое что. На один матч предлагаются кэфы, цитирую " 1.75 - тотал больше (2.50)
1.94 - тотал больше (2.75)". У меня вопрос. Допустим, счёт 2-1 или 3-0, чем эти 2,50 отличаются от 2,75, кроме разного коэффициента? В чём тонкость?
А вот эта цитата вообще из букмекерских заморочек: "81 - Европ. гандикап ничья (5:0)
или 15 - Азиатская фора гостей (-3)."
Скорее всего, связываться с этим не буду. но хотелось бы знать, шо це таке? Для общего развития, так сказать. Разъясните, пожалуйста, если не сложно...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:51
Что толку игры то нет.
beefs
beefs
сегодня в 17:46
ну и что из этого...
LOpp
LOpp
сегодня в 17:45
Черезчур опытная
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:43
В Брюгге тоже не новички играют. Так , что надо постараться , чтоб добиться положительного результата.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:42
Да уж...это что из из жалости что ли сказал?....первый матч показал на что способен сегодняшний Зенит...игра была пассивная.....детские ошибки в обороне...если и возникало что то в нападении, то это было загублено самими же на корню...ладно, не долго осталось еще позориться...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:38
Только половина этих опытных на лавке или в лазарете...
Жена болельщика
Жена болельщика ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 17:36
И, да. Спасибо)))
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