Соболь: «„Зенит“ — опытная команда»

Защитник «Брюгге» рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в Лиге чемпионов.

Я знаю ваш футбол, но не могу сказать, что слежу за чемпионатом очень уж пристально. Конечно, я знаю некоторых игроков, например Ярослава Ракицкого, с которым играл в «Шахтёре». «Зенит» — опытная команда, имеющая в составе много хороших игроков.