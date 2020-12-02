Лопетеги: «„Севилье“ не терпится побороться за 1-е место с „Челси“»

Главный тренер «Севильи» порассуждал о предстоящем матче против «Челси» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это действительно трудная задача, но мы готовы играть с командой, которая была создана для победы в Лиге чемпионов. Это лучшая атакующая команда в Англии. Нам не терпится побороться за первое место в группе.

У нас есть несколько отсутствующих, но мы справляемся. Я ожидаю очень тяжелой игры. «Челси» обладает большим количеством талантов. Они заставят нас удвоить нашу тяжелую работу и усилия. Мы действительно хотим завершить выступление в группе первыми. Это будет тяжелая игра против агрессивного соперника, и мы должны быть готовы к этому.