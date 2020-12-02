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Лопетеги: «„Севилье“ не терпится побороться за 1-е место с „Челси“»

02 декабря 2020, 10:20
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги порассуждал о предстоящем матче против «Челси» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это действительно трудная задача, но мы готовы играть с командой, которая была создана для победы в Лиге чемпионов. Это лучшая атакующая команда в Англии. Нам не терпится побороться за первое место в группе.

У нас есть несколько отсутствующих, но мы справляемся. Я ожидаю очень тяжелой игры. «Челси» обладает большим количеством талантов. Они заставят нас удвоить нашу тяжелую работу и усилия. Мы действительно хотим завершить выступление в группе первыми. Это будет тяжелая игра против агрессивного соперника, и мы должны быть готовы к этому.

В 4-м туре группового этапа ЛЧ «Севилья» в гостях обыграла «Краснодар».

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
02 декабря в 10:43
никто не хочет попадать на Баварию, ливерпуль или ман сити в 1/8. Так что, все команды будут стараться занять 1 место. Хотя, с 1 места можно попасть на ювентус или условный реал, или же атлетико (вспоминая прошлый розыгрыш). Случится может всякое. Будем ждать.
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 10:43
Лучше быть первым, чем вторым.
beefs
beefs
02 декабря в 10:26
желание хорошее, но трудное...
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