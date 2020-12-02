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Пирло: «Мы новая команда с новым тренером и другим типом футбола»

02 декабря 2020, 09:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо».

Мы двигаемся от матча к матчу, впереди игра с «Динамо», и мы планируем дать игрокам, которые у нас есть, сыграть хороший матч. Это нормально, что те, кто играл больше, как Куадрадо и Данило, могут отдохнуть. Все матчи важны, нам предстоит важная игра в Лиге чемпионов, в которой нужно добиться хорошего результата на поле.

Не должно быть никаких различий между чемпионатом и Лигой чемпионов. Мы должны проводить все матчи одинаково, потому что все они важны, и всегда есть три очка, которые можно забрать. Я недоволен, потому что у нас были неоднозначные результаты, но мы новая команда с новым тренером и другим типом футбола, с недостаточной подготовкой. У нас было недостаточно времени, чтобы действовать согласовано и лучше узнать друг друга.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев
02 декабря в 17:48
... и старыми проблемами
Ironigor
Ironigor
02 декабря в 11:24
Ювентус в любом случае сегодня разорвёт Динамо.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 10:56
Вот и вылетит новая команда из Лиги.
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