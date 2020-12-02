Пирло: «Мы новая команда с новым тренером и другим типом футбола»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо».

Мы двигаемся от матча к матчу, впереди игра с «Динамо», и мы планируем дать игрокам, которые у нас есть, сыграть хороший матч. Это нормально, что те, кто играл больше, как Куадрадо и Данило, могут отдохнуть. Все матчи важны, нам предстоит важная игра в Лиге чемпионов, в которой нужно добиться хорошего результата на поле.

Не должно быть никаких различий между чемпионатом и Лигой чемпионов. Мы должны проводить все матчи одинаково, потому что все они важны, и всегда есть три очка, которые можно забрать. Я недоволен, потому что у нас были неоднозначные результаты, но мы новая команда с новым тренером и другим типом футбола, с недостаточной подготовкой. У нас было недостаточно времени, чтобы действовать согласовано и лучше узнать друг друга.