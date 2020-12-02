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Тренер «Брюгге» Клеман: «Мы не хотим играть на ничью в матче с „Зенитом“»

02 декабря 2020, 10:05
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился мыслями о предстоящем матче против «Зенита» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Крепин Диатта будет отсутствовать, но мы должны будем быть все вместе, как в первом матче против «Зенита» [в 1-м туре]. Мы должны биться, прижавшись спиной к стене, чтобы получить хороший результат. Все будут стремиться к этому в этой игре.

Обеспечить себе место в Лиге Европы — это очень хорошая ситуация, но мы не хотим играть на ничью. Защищаться в течение всего матча, а затем внезапно переключиться в атакующий режим гораздо сложнее, чем делать наоборот. В последние десять минут мы должны будем посмотреть, как все пойдет. Я буду следить за тем, что происходит между «Боруссией» и «Лацио».

Вчера вечером «Зенит» прилетел в Бельгию.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
02 декабря в 23:00
только победа над газпромом,никакой ничьи!!! Краснодар будет в ЛЕ,а Зенит этим временем рефери обхаживать и давать им скидки на газ.
vinjard
vinjard
02 декабря в 21:12
Интересно продлится ли сегодня рекорд без побед у российских команд в еврокубках?
протон1
протон1
02 декабря в 20:28
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 декабря в 17:10
    Смешные люди !
    Вот у Хенита дела прекрасные, они даже за ничью биться не будут - забирайте чсвои три очка и оставте Дзюьу в покое , он еще свою 74ловку не закончил !
    Caniggia
    Caniggia
    02 декабря в 17:06
      Sanches65
      Sanches65
      02 декабря в 15:10
        pomor45
        pomor45 ответ viv (раскрыть)
        02 декабря в 14:34
        Зениту уже ничего не надо, кроме того, как покинуть ЕК без травм, продержаться в РПЛ до осени на первых строчках и хорошо подготовиться к весеннему этапу борьбы за чемпионство, чтобы снова быть в ЛЧ. И так до тех пор пока не подтянутся до уровня ЛЧ. Больше некому - остальные будут только удивлять отдельными громкими победами и ничьими, но даже из группы ЛЧ не выйдут никогда.
        pomor45
        pomor45
        02 декабря в 14:27
        Мы должны биться, прижавшись спиной к стене,
        -----------------------------------------------------------------------
        Надо поставить стену позади ворот.
        Juve14
        Juve14
        02 декабря в 13:29
        Ну значит хана зениту
        alex074
        alex074
        02 декабря в 13:24
          Red blu
          Red blu
          02 декабря в 13:20
          Тренер Брюгге настроен серьезно.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          02 декабря в 12:56
          Опять всю ночь от сметаны Кер заснешь. Ахаахахаха.
          roniker_
          roniker_
          02 декабря в 12:56
          Тренер «Брюгге» Клеман: "Не с Фарерскими же островами играем, - можно и выиграть"
          Пpoтив всех
          Пpoтив всех
          02 декабря в 12:54
          Не обыгрывать зенит в Европе, давно уже является признаком дурного тона
          Beekeeper
          Beekeeper
          02 декабря в 12:39
          ничьей будут счастливы Зенит, даже Брюгге уже поняли что Зенит ни о чем...
          Project Pandora
          Project Pandora
          02 декабря в 11:50
          Вот на счёт "спиной к спине", это очень правильно. Пока Дзюба на поле, расслабляться нельзя. Вдруг ему Азмуна в раздевалке мало?
          КЭТиК
          КЭТиК
          02 декабря в 11:44
          Ничьей будут счастливы.
          Ironigor
          Ironigor
          02 декабря в 11:25
          А тут без вариантов, Зенит капут !!!
          Hypnoz
          Hypnoz
          02 декабря в 11:20
          Удачи Брюгге !
          Союзник противников
          Союзник противников
          02 декабря в 11:07
          Ясен пень,это нынче все знают.
          kolpankolpan
          kolpankolpan
          02 декабря в 11:06
          Вот мне за Россию стыдно. Кому то радостно что все плохо. Все с детства идет , все с начального воспитания. А про футбол... Если мальчик умеет думать на поле, неужто до сих пор функционал верит что это их научили тренеры?
          ildar_3871
          ildar_3871
          02 декабря в 10:52
          Вся Россия ждет победы о т Брюгге !
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          02 декабря в 10:49, ред.
          Никто не хочет играть с зенитом.
          Удачи Брюгге
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          02 декабря в 10:46
          Тренер Зенита Семак: Мы хотим залечь на дно в Брюгге!
          avici_liverpool
          avici_liverpool
          02 декабря в 10:38
          Брюгге разберется с газовиками без трудностей. Сейчас ни одна команда не будет боятся команду из Чемпионата России, потому что знают, что там сборище второсортных легионеров и зажравшихся недофутболистов
          viv
          viv
          02 декабря в 10:31
          Тренер Брюгге Клеман понимает, что после того как его команда в Питере победила 2:1, Зениту надо в ответном матче забивать 2 гола и не пропускать, что бы обойти Брюгге в турнирной таблице. А лучшая защита это нападение и если Брюгге забьет у пенсионеров- пешеходов с берегов Невы затрясуться коленки.
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер
          02 декабря в 10:30
          В Брюгге Зенит ляжет на дно
          nubom
          nubom
          02 декабря в 10:29
          Совершенно уверен, что рвать жилы не выгодно ни одной из команд. Брюгге спокойно доведет игру до победы...
          particular
          particular
          02 декабря в 10:24
          Брюгге, пожалуй, сделает нужный результат, в то время как Зенит будет обозначать агрессию выездного поединка... Тренированность повергнет суетливый кавалерийский наскок...
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          02 декабря в 10:17
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