Тренер «Брюгге» Клеман: «Мы не хотим играть на ничью в матче с „Зенитом“»

Главный тренер «Брюгге» поделился мыслями о предстоящем матче против «Зенита» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Крепин Диатта будет отсутствовать, но мы должны будем быть все вместе, как в первом матче против «Зенита» [в 1-м туре]. Мы должны биться, прижавшись спиной к стене, чтобы получить хороший результат. Все будут стремиться к этому в этой игре.

Обеспечить себе место в Лиге Европы — это очень хорошая ситуация, но мы не хотим играть на ничью. Защищаться в течение всего матча, а затем внезапно переключиться в атакующий режим гораздо сложнее, чем делать наоборот. В последние десять минут мы должны будем посмотреть, как все пойдет. Я буду следить за тем, что происходит между «Боруссией» и «Лацио».