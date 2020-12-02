Артета: «Я думаю, что „Арсеналу“ не хватает ключа в атаке»

Главный тренер «Арсенала» намекнул, что ему нужны новые игроки, чтобы перейти на предпочтительную схему.

Мы хотим перейти на 4-3-3, но для этого нужно много конкретики в каждой позиции, сейчас на пяти или шести позициях у нас ее нет.

Я думаю, что нам не хватает ключа в атаке — последнего решения, последнего паса, чтобы создать голевую ситуацию, гол, удар, угловой и т. д.