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Артета: «Я думаю, что „Арсеналу“ не хватает ключа в атаке»

02 декабря 2020, 08:11

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намекнул, что ему нужны новые игроки, чтобы перейти на предпочтительную схему.

Мы хотим перейти на 4-3-3, но для этого нужно много конкретики в каждой позиции, сейчас на пяти или шести позициях у нас ее нет.

Я думаю, что нам не хватает ключа в атаке — последнего решения, последнего паса, чтобы создать голевую ситуацию, гол, удар, угловой и т. д.

Ранее сообщалось, что у Артеты есть время до января, чтобы исправить ситуацию в «Арсенале».

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aNOOBis
aNOOBis
02 декабря в 09:01
Ха-ха-ха, "засыпьте всё деньгами!"

Оригинально, конечно, никто ведь так не делал
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 08:41
Купили не тех игроков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 08:27
Надо не игроков брать,а нового тренера!
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 08:18
ключи от Арсенала остались в кармане у Венгера. а он куда то вышел
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