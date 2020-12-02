Лукаку — об «Интере»: «Это лучшие полтора года моей карьеры»

Нападающий «Интера» поделился мыслями после победы над «Боруссией» М (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как я уже сказал, я один из 25 игроков. Здесь есть гораздо более опытные игроки, чем я. Я хочу помочь команде победить, это то, что я делаю на каждой тренировке и в каждом матче. Я хочу помочь «Интеру».

Я очень счастлив быть здесь с этими ребятами, это лучшие полтора года моей карьеры, поэтому я благодарю тренера, персонал и моих товарищей по команде.

Мы должны были решать исход игры [с «Боруссией»] раньше, вели 3:1. Но не нужно быть негативными, у нас много молодых игроков, и мы совершенствуемся.