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Лукаку — об «Интере»: «Это лучшие полтора года моей карьеры»

02 декабря 2020, 08:52
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мыслями после победы над «Боруссией» М (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как я уже сказал, я один из 25 игроков. Здесь есть гораздо более опытные игроки, чем я. Я хочу помочь команде победить, это то, что я делаю на каждой тренировке и в каждом матче. Я хочу помочь «Интеру».

Я очень счастлив быть здесь с этими ребятами, это лучшие полтора года моей карьеры, поэтому я благодарю тренера, персонал и моих товарищей по команде.

Мы должны были решать исход игры [с «Боруссией»] раньше, вели 3:1. Но не нужно быть негативными, у нас много молодых игроков, и мы совершенствуемся.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 09:43
Еще неожиданно могут выйти из группы.
Конкурс бот
Конкурс бот
02 декабря в 09:00
sv_1969 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 55. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
beefs
beefs
02 декабря в 08:56
это очень хорошо, когда все устраивает...
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