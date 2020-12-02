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Фелиш: «Очевидно, что „Атлетико“ не хватает Суареса и Косты»

02 декабря 2020, 08:27
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш поделился мыслями после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

Мы отлично играли, я доволен своим выступлением и действиями команды, но расстроен, что мы упустили победу, которая выводила нас в плей-офф. Мы выигрывали к 86-й минуте, имели больше моментов, но забили только один гол. Такое в футболе случается. Если не реализовывать моменты, они не имеют смысла. Соперник имел несколько шансов, но одного оказалось достаточно, чтобы сыграть вничью.

Очевидно, что нам не хватает Луиса [Суареса] и Диего [Косты]. Они обладают качествами, которых нет у других. Но у тех, кто играет [вместо них], например, у Корреа, есть свои сильные стороны.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 08:58
Кому ненужны сильные игроки.
нечитайло
нечитайло
02 декабря в 08:52
Нормалек
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 08:38, ред.
Суарес бы помог
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 декабря в 08:34
Игра равная была.
ОПС
ОПС
02 декабря в 08:31
И не только Атлетико не хватает.
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