Фелиш: «Очевидно, что „Атлетико“ не хватает Суареса и Косты»

Полузащитник «Атлетико» поделился мыслями после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

Мы отлично играли, я доволен своим выступлением и действиями команды, но расстроен, что мы упустили победу, которая выводила нас в плей-офф. Мы выигрывали к 86-й минуте, имели больше моментов, но забили только один гол. Такое в футболе случается. Если не реализовывать моменты, они не имеют смысла. Соперник имел несколько шансов, но одного оказалось достаточно, чтобы сыграть вничью.

Очевидно, что нам не хватает Луиса [Суареса] и Диего [Косты]. Они обладают качествами, которых нет у других. Но у тех, кто играет [вместо них], например, у Корреа, есть свои сильные стороны.